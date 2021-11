‘Bolsonaro mostrou que o Brasil está em primeiro lugar’, diz Bruna Torlay sobre participação no G20

Comentaristas do programa 3 em 1 debateram a passagem do presidente pela Itália, onde recebeu o título de cidadão honorário da cidade de Anguillara Vêneta e participou do encontro de líderes mundiais

Foto: José Dias/PR Presidente participou da reunião dos líderes do G20 neste fim de semana



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) recebeu nesta segunda-feira, 1º, o título de cidadão honorário da cidade de Anguillara Vêneta, comuna da região do Vêneto, na província de Pádua, na Itália. Bolsonaro recebeu a honorária da prefeita ultradireitista da cidade, Alessandra Buoso, pelo fato de seu bisavô, Vittorio Bolzonaro, ter nascido na região. Após a homenagem, o chefe do Executivo participou de um jantar com outros integrantes da família Bolsonaro no país. A polícia italiana reprimiu uma manifestação contra o presidente Bolsonaro nesta segunda. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que os policiais dispersam o protesto com canhões de água. Além disso, Bolsonaro também participou da reunião da cúpula do G20, na qual destacou a campanha de vacinação e os programas de auxílio para a população. “O Brasil se comprometeu com um programa extensivo e eficiente de vacinação, em paralelo a uma agenda de auxílio emergencial e preservação do emprego para a proteção dos mais vulneráveis. Estamos igualmente comprometidos com uma agenda de reformas estruturantes, essenciais para uma retomada econômica sustentada”, disse o presidente em seu discurso.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem pan, desta segunda, a comentarista Bruna Torlay analisou a postura de Bolsonaro no G20. Em meio às notícias de que o mandatário estaria isolado na reunião, Torlay afirmou que o presidente mostrou que o Brasil é a prioridade do governo e que as relações exteriores da atual gestão estão indo muito bem. “O Bolsonaro certamente fez o que ele tinha que fazer ali no G20, que é simplesmente mostrar, de maneira simbólica inclusive, que o Brasil está em primeiro lugar e que todo tipo de negociação, evidentemente, depende de quais são os interesses. A gente tem aí o ministro das Relações Exteriores para fazer isso. As relações exteriores do Brasil, desde que a gente tinha Ernesto Araújo neste posto, vão bem”, afirmou Bruna. O comentário de Bruna foi complementado pelo do comentarista Jorge Serrão, que disse que “o mundo hoje depende muito do Brasil, mais do que nunca. Nossa economia está bombando e, em breve, teremos indicadores impressionantes para mostrar para esse mundo e para essa empresa que fica detonando o governo brasileiro”.

