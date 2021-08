Constantino critica ações de Biden no Afeganistão: ‘Lambança sem precedentes’

Declaração foi feita pelo comentarista durante o programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta segunda-feira, 16, que debateu a crise no país asiático e o avanço do grupo Talibã

EFE/EPA/AKHTER GULFAM País asiático vive momento de crise, com centenas de afegãos tentando deixar o país



Em meio ao agravamento da crise no Afeganistão, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou o envio de mil soldados para o país na missão de restabelecer a segurança no aeroporto de Cabul. O novo grupo se juntará aos 6 mil soldados localizados no Afeganistão neste momento. Nas últimas 24 horas, foram registadas cenas de caos nas instalações do aeroporto, principalmente nas pistas de pouso e decolagem, onde centenas de afegãos tentaram subir em aviões militares norte-americanos para deixar o país. Ao menos duas pessoas, que segundo os EUA estavam armados, foram baleados por soltados e morreram. A situação fez com que o governo americano paralisasse a saída de aeronaves militares da capital afegã. Os americanos visam tirar 30 mil pessoas do país, incluindo americanos e afegãos que pediram asilo. Em pronunciamento, Biden citou os altos custos da guerra no Afeganistão e afirmou que, mesmo diante da situação, a retirada das tropas americanas seguirá. “Os soldados norte-americanos não poderiam e nem deveriam lutar e morrer em uma guerra que as forças afegãs não estão dispostas a lutar por elas mesmas”, afirmou.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino falou sobre o tema, dizendo que as ações do presidente Joe Biden foram uma ‘lambança’ e que o risco de terrorismo no mundo aumenta. “É uma lambança sem precedentes do Biden. Eu tinha dúvidas se Biden seria tão ruim quanto o Obama, mas parece que ele vai ser pior que o Jimmy Carter, que permitiu que os aiatolás tomassem o poder no Irã e deu no que deu. O risco de terrorismo no mundo aumenta. É uma situação lamentável e deplorável que mostra como é difícil construir uma sociedade, uma civilização. Vinte anos de permanência das tropas lá e não conseguiram criar nada parecido com um exército decente e em defesa do povo. No anúncio da retirada, totalmente atabalhoada e sem nenhum planejamento, os malucos do Talibã já tinham tomado o poder. Isso vai ser uma mudança de placas tectônicas na geopolítica: os globalistas conta os imperialistas chineses que já saíram em defesa do novo governo que tomou o poder, que é diferente de ganhar nas urnas”, afirmou Constantino.

