Constantino: ‘Cuba está num lockdown de 60 anos por causa de um vírus chamado socialismo’

Declaração foi dada pelo comentarista durante sua participação no programa 3 em 1 desta terça-feira, 13, que debateu a situação no país latino-americano

EFE/ Sáshenka Gutiérrez Cubanos protestam em frente ao consulado de Cuba na Cidade do México



Nos últimos dias, milhares de cubanos foram às ruas de Havana e outras cidades da ilha para protestarem contra o governo. Os primeiros atos aconteceram no domingo, 11, e reivindicavam o fim da “ditadura” e da crise econômica e sanitária do país, além de “liberdade”. Para conter a convocação de novas manifestações, o regime de Cuba derrubou o acesso aos serviços de internet e redes sociais no país. O ministro de Relações Exteriores da Espanha, Jose Manuel Albares, usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 13, para pedir a libertação imediata da jornalista Camila Acosta, detida na segunda-feira, 12, enquanto cobria prisões de civis para o jornal “ABC”. “A Espanha defende o direito de manifestação livre e pacífica e pede às autoridades cubanas que o respeitem. Defendemos os direitos humanos sem condições. Requisitamos a prisão imediata de Camila Acosta”, afirmou. A Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP) condenou nesta segunda-feira a prisão e os ataques a jornalistas independentes em Cuba durante os protestos ocorridos no domingo e denunciou a interrupção do serviço de internet, alegando que as forças de segurança agiram “com a clara intenção de restringir as liberdades de associação, imprensa e expressão”.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta terça-feira, o comentarista Rodrigo Constantino falou que Cuba vive em um lockdown causada pelo seu regime ideológico. “Cuba está em um lockdown de 60 anos por causa de um vírus chamado socialismo, e tem muito brasileiro defendendo esse vírus, que faz o Sars-Cov-2 parecer brincadeira de escoteiro mirim. Esse é um vírus responsável por mais de 100 milhões de mortes, por espalhar miséria, opressão e por ai vai”, afirmou Constantino, que completou: “Quem fala que comunismo não existe, e que não tem nenhum perigo do Brasil ir por esse caminho do comunismo é desinformante, temos que dar nome aos bois. Não tem mais espaço para ignorância, é má fé. São agentes que estão defendendo esse regime. A eles um recado que a Zoe Martinez mandou: ‘Cala a boca e fica quietinho’”.

