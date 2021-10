Constantino diz que presença de Bolsonaro ao lado Guedes ‘tem simbolismo e é recado muito claro’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, comentaram situação envolvendo boatos sobre a saída do ministro em meio a polêmicas sobre chance de furar o teto de gastos

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente esteve ao lado de ministro durante pronunciamento nesta sexta-feira, 22



A saída de quatro assessores de Paulo Guedes suscitou em Brasília o rumo de que o ministro da Economia desembarcaria do governo de Jair Bolsonaro (sem partido). Para acabar com os burburinhos e reforçar a sua confiança naquele que era chamado de superministro no início da gestão, o chefe do executivo marcou uma reunião com Guedes e, em seguida, anunciou em entrevista coletiva, com seu “Posto Ipiranga” ao lado, que não haverá mudança no ministério. “Tenho confiança absoluta nele. Entende as aflições pelas quais o governo passa. Assumiu em 2019 e fez um brilhante trabalho”, definiu Bolsonaro. “Deixo claro a todos os senhores: esse valor decidido por nós tem responsabilidade. Não faremos nenhuma aventura. Não queremos colocar em risco a nada no tocante à economia”. Guedes também afirmou que membros do governo sondaram outros nomes para o substituir no cargo de ministro.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino afirmou que a presença de Bolsonaro ao lado de Paulo Guedes em meio aos rumores da saída do ministro do governo contém muito simbolismo e é um “recado muito claro” para quem deseja Guedes fora do governo. “Tem muito simbolismo e é um recado muito claro. O próprio ministro Paulo Guedes foi sutil ao colocar que existem interesses distintos entre política e economia, mas o que está sendo dito ali é que tem uma turma dentro do governo, o fogo interno, que quer sabotá-lo, que quer vê-lo longe do governo, porque ai realmente fura-se o teto de uma vez. Foi muito boa a fala do ministro e muito importante que o presidente estava ao seu lado com essa boataria toda da sua saída eminente”, afirmou Constantino

