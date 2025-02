Exclusivo: Bolsonaro diz que só escolhe sucessor ‘depois de morto’

Em uma entrevista concedida à Jovem Pan News no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, ex-presidente expressou confiança na reversão de sua inelegibilidade

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ele questionou a legitimidade da decisão e afirmou que, enquanto estiver vivo, não indicará um sucessor dentro do Partido Liberal (PL)



O ex-presidente Jair Bolsonaro reafirmou sua intenção de ser o candidato da direita nas próximas eleições, apesar de sua atual inelegibilidade. Em uma entrevista concedida no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Bolsonaro expressou confiança na reversão de sua inelegibilidade. Ele questionou a legitimidade da decisão e afirmou que, enquanto estiver vivo, não indicará um sucessor dentro do Partido Liberal (PL). Bolsonaro destacou que a palavra “inelegibilidade” não faz parte de seu vocabulário e que está determinado a manter sua posição como líder da direita.

*Com informações de Rodrigo Viga

Reportagem produzida com auxílio de IA