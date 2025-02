Lula fala sobre reforma ministerial após o Carnaval e exclui PL de coalizão governamental

Presidente enfatizou a necessidade de uma postura mais assertiva na política e manteve o mistério sobre quem substituirá Padilha nas Relações Internacionais

Ricardo Stuckert / PR Durante suas declarações, Lula comentou sobre a recente troca no Ministério da Saúde, onde Nísia Trindade foi substituída por Alexandre Padilha



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abordou nesta quinta-feira (27), em entrevista à Record, a urgência de uma reforma ministerial, revelando que já tem um novo nome em mente para um cargo na Esplanada dos Ministérios. Ele planeja finalizar essas mudanças após o Carnaval, indicando que as trocas são parte de uma estratégia mais ampla para fortalecer seu governo. Durante suas declarações, Lula comentou sobre a recente troca no Ministério da Saúde, onde Nísia Trindade foi substituída por Alexandre Padilha. “Nísia é uma amiga pessoal, mas precisando de um pouco mais de agressividade na política que o governo tem que aplicar, mais agilidade, mais rapidez, e por isso estamos fazendo algumas trocas. Espero que depois do Carnaval eu consiga concluir o que vou mudar”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O presidente enfatizou a necessidade de uma postura mais assertiva na política, sugerindo que essa mudança é um passo em direção a um governo mais dinâmico e eficaz. Embora tenha mencionado que já escolheu um substituto para Padilha, Lula não revelou o nome. “Eu já tenho a pessoa escolhida, mas não posso avisar porque não conversei com a pessoa ainda. Não quero que a pessoa saiba que vai ser ministro, que vai ser ministra, pela Record, eu quero que saiba pela minha boca. Então eu tenho que fazer uma reforma, tenho que mexer no governo, mas isso tenho que fazer com muito cuidado”, disse o presidente.

Lula também destacou a relevância de uma coalizão governamental ampla, que inclua diversos partidos, como um fator crucial para a aprovação de projetos no Congresso. “Todos, com exceção do PL, estão no meu governo”. Ele reconheceu as dificuldades enfrentadas nas negociações e a pressão que seus ministros estão sentindo em relação à votação do Orçamento, o que evidencia os desafios que seu governo enfrenta na busca por apoio legislativo.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira