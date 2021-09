‘Há muitas coisas melhorando no país’, diz Constantino sobre mil dias do governo Bolsonaro

Comentaristas do programa 3 em 1 comentaram a marca atingida pela gestão do atual presidente, destacando a ausência de casos de corrupção até o momento

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 22/03/2021 Presidente completou mil dias de mandato nesta segunda-feira, 27



O governo de Jair Bolsonaro (sem partido) completou mil dias nesta segunda-feira, 27. Eleito em 2018 com 55,4% dos votos, Bolsonaro sucedeu Michel Temer no cargo de presidente da República prometendo diversas alterações no governo e a aprovação de pautas como reformas estruturais e privatizações de empresas estatais. Ao longo dos mil dias, outras pautas passaram a ser defendidas por Bolsonaro, como a implementação do voto auditável para as eleições de 2022, que foi derrubada pela Câmara dos Deputados, e as liberdades individuais. No momento, o governo de Bolsonaro tem que lidar com a crise hídrica, alta da inflação e com os desdobramentos da pandemia, uma vez que o país é o segundo com mais mortes causadas pela doença.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta segunda, o comentarista Rodrigo Constantino disse que o país tem coisas a comemorar, citando, por exemplo, a inexistência de casos de corrupção no governo. Além disso, o comentarista enumerou outros pontos que foram benéficos para o Brasil durante os mil dias do governo Bolsoanro. “Tivemos várias reformas importantes. A reforma previdenciária que economizou em 10 anos o dobro que a reforma do governo Temer iria economizar. Privatizações e atração de investimento estrangeiro, que, diferentemente de lacração de Greta Thunberg e essas palhaçadas, é na hora da decisão que vale, bilhões de reais sendo investidos no Brasil. […] Ministérios técnicos, olha as pastas que nós temos no Brasil hoje. Não foram divididas de forma feudal para caciques partidários e vários escândalos como tínhamos na era do PT. Então sim, há muitas coisas melhorando no país, muita coisa sendo feita. Imagina se não fosse a pandemia”, afirmou Constantino.

