Marco Antônio diz que Daniel Silveira merece medalha literária por defender liberdade de expressão

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram homenagem concedida ao deputado

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Daniel Silveira recebeu honraria na tarde desta sexta-feira, 1º



O deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) recebeu, nesta sexta-feira, 1º, a medalha de Ordem do Mérito do Livro. A homenagem é concedida a acadêmicos, autoridades e intelectuais que contribuíram com a literatura. Entre os que também já foram premiados estão Carlos Drummond de Andrade e Gilberto Freyre. A cerimônia aconteceu na sede da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta sexta-feira, 1º.

Para o comentarista Marco Antônio Costa, a entrega da medalha se deve as experiências que o parlamentar obteve nos últimos anos. Segundo ele, Silveira ficou marcado pela liberdade de expressão e, consequentemente, por ser alvo de perseguição do Supremo Tribunal Federal (STF). “O Daniel foi um deputado que sofreu com a perseguição de um ministro do STF e isso nunca aconteceu na história da República, por se expressar e se manifestar. O Daniel é sim uma figura emblemática. A honraria foi entregue a ele por ser uma pessoa de objeto de perseguição, por simplesmente ter falado o que pensa e de ter transmutado aquilo que falou como ameaça. E entramos em uma restrição de liberdade de expressão, que a esquerda usa com muita categoria. Criam armadilhas que, caso fale algo que não pode, você será alvo de cancelamento e as vezes até de prisão. É um momento simbólico pela experiencia que ele viveu nestes últimos anos”, comentou.

