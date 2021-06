‘Povo vai ter que escolher entre ladrão socialista e tiozão do churrasco’, diz Constantino sobre eleições

Declaração foi dada pelo comentarista durante o programa 3 em 1 desta quinta-feira, 17, que debateu possíveis candidaturas à Presidência

Jovem Pan Comentarista deu suas opiniões sobre a terceira via nas eleições de 2022



Representantes dos principais partidos de centro se reuniram em Brasília e concluíram que precisam lançar uma alternativa para os extremos de Jair Bolsonaro (sem partido) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial de 2022. Em entrevista à Jovem Pan News de Natal, o petista disse que a polarização é um fenômeno mundial e não fica restrito ao Brasil. Mesmo com a reunião, não foi definido um nome capaz de atrair o foco das atuais tendências. Lula reforçou a intensão de disputar a próxima eleição presidencial e disse que seria candidato contra Bolsonaro, que, por sua vez, afirmou que sua filiação ao Patriota está ‘com meio caminho andado’. Em pesquisa divulgada pela Paraná Pesquisas, os dois aparecem empatados tecnicamente.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta quinta-feira, o comentarista Rodrigo Constantino disse que a chamada terceira via não é uma alternativa nem de direita e nem de centro, apontando que o povo deverá escolher entre Lula e Bolsonaro no pleito. “Os excessos bolsonaristas, acima de tudo na retórica, incomodam uma certa classe média e eu entendo perfeitamente. E essa classe média está decepcionada com muita coisa do governo e adoraria ver uma direita com uma pegada mais leve. Mas não é isso que se apresenta como terceira via. Não é nem mesmo o centro. É uma tentativa de voltar à velha estratégia das tesouras, onde o PSDB e o PT ficavam disputando como se fossem realmente alguma coisa entre direita e esquerda ou entre grandes diferenças ideológicas, o que não é verdade. Enquanto houver ameaça da volta do foro de São Paulo, o povo vai olhar para quem realmente oferece resistência a isso. Quem é o antípoda do Lula? Não é o Doria, não é o Mandetta e não é o Luciano Huck. É o Bolsonaro. O povo vai ter que escolher entre o ladrão socialista e o presidente que é ‘tiozão do churasco’”, afirmou Constantino.

Além disso, o comentarista também afirmou que a terceira via não decola por ser formada por ‘tucanos’ que se alinham à esquerda e tentam demonizar Bolsonaro e seu governo com narrativas “ridículas”. “Porque a terceira via não decola? Por que não existe terceira via. O que nós estamos vendo é um bando de tucanos, que são de esquerda, e que, se tiverem que descer do muro, descem sempre do lado esquerdo no colo do PT. Essa turma toda dessa ‘meiuca canhota’, como passei a chamar, passou a demonizar o presidente Bolsonaro e seu governo de forma demagógica. Parecem o PSOL ou o próprio PT. Não é uma crítica construtiva de defeitos pontuais, é uma narrativa ridícula”, disse Constantino.

Confira a íntegra da edição do programa 3 em 1 desta quinta-feira, 17: