‘Sérgio Moro não tem vocação para a política’, analisa Jorge Serrão

Ex-ministro da Justiça voltou ao Brasil e se filiará ao Podemos; candidatura presidencial é possível, assim como para vice de Doria ou Senado

Isac Nóbrega/PR Flyers para filiação de Sérgio Moro ao Podemos já estão sendo distribuídos



Ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e ex-juiz federal da Operação Lava-Jato, o juiz Sergio Moro é cotado como um possível candidato presidencial em 2022, o que se tornou um tema de debate nesta terça, 2, no programa 3 em 1, da Jovem Pan News. Nesta quarta-feira, Moro se filiará ao Podemos. O evento acontecerá às 9h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, e terá transmissão online. “Juntos, podemos construir um Brasil justo para todos”, diz o flyer digital enviado à Jovem Pan por um integrante do partido. Ele vai para o partido um ano e sete meses depois de deixar o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em abril do ano passado, o então ministro pediu exoneração do cargo e acusou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de interferir politicamente na Polícia Federal – a acusação resultou em um inquérito aberto pelo então ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), que atendeu a um pedido feito à época pela Procuradoria-Geral da República.

Sobre a candidatura, o comentarista Jorge Serrão analisou que Moro pode tentar uma vaga no Senado ou como vice de João Doria. “Ele absolutamente não tem vocação para a política. Foi o grande juiz da Lava-Jato, que condenou o Lula, tornou-se herói nacional. Sérgio Moro foi o ministro da Justiça de Bolsonaro que de herói, saiu mal do governo, saiu pelas portas dos fundos com a pecha de traidor do Bolsonaro. O Moro tem vários problemas para ser candidato, um deles é essa pecha de traidor. A outra questão é que ele não tem vocação para cargo executivo na política, ele não tem traquejo para a política. Outra questão: o posicionamento político dele até agora não é claro, você não tem certeza se ele é um homem de centro, de esquerda, de direita, ele é todo indefinido. Isso é muito complicado politicamente para quem quer ser candidato a alguma coisa. Sobre a filiação de Moro ao Podemos, eu vou direto ao assunto: não creio que ele seja candidato a cargo executivo, muito provável é Senado. Agora, se João Doria ganhar a convenção do PSDB, é muito provável uma aliança com Sergio Moro de vice, o Doria tem isso na mira e pode tentar executar”, afirmou o analista.