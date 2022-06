Mauro Cezar aponta culpados por fase ruim do Flamengo e cobra diretoria: ‘O tempo está passando’ 

Durante o programa ‘Bate-Pronto’, o comentarista do Grupo Jovem Pan afirmou que a postura do time diante do Galo evidenciou que o problema do Rubro-Negro não era Paulo Sousa

Reprodução/Jovem Pan Mauro Cezar Pereira participando do programa 'Bate-Pronto', do Grupo Jovem Pan



Mauro Cezar Pereira criticou a atuação do Flamengo na derrota para o Atlético-MG, na tarde do último domingo, 19, no Mineirão, pela rodada 13 do Campeonato Brasileiro. Durante o programa “Bate-Pronto”, o comentarista do Grupo Jovem Pan afirmou que a postura do time diante do Galo evidenciou que o problema do Rubro-Negro não era Paulo Sousa, técnico português demitido recentemente. Além disso, o jornalista listou alguns jogadores responsáveis pela fase negativa da equipe carioca – na 14ª colocação da tabela do Brasileirão, o conjunto foi derrotado em quatro das últimas cinco partidas.

“É um time que não compete, não briga, não marca. Alguns jogadores até fazem essa papel, mas é um fim de ciclo e que evidencia que o problema não era o Paulo Sousa. O problema é maior! A diretoria do Flamengo tem que limpar a área e deixar o treinador trabalhar, seja o Dorival Júnior ou qualquer outro. O Dorival está refém dos caras! Ele não quer comprar a briga com eles, algo que o português fez e acabou sendo fritado. Não tem condições para o clube insistir com Willian Arão, Diego Ribas, Rodinei, Vitinho. O Vitinho até tem bons números, mas não basta. O Everton Ribeiro vive a mesma situação. Tem que competir, marcar a saída de bola. Caso contrário, não joga no Flamengo. E o técnico precisa ter liberdade para afastar jogadores e colocar outros, nem que seja para promover atletas da base. A situação é muito séria!”, disse Mauro Cezar, nesta segunda-feira, 20.

Para Mauro Cezar Pereira, caso queira ver o Flamengo brigando por títulos na temporada, a diretoria precisa reformular o elenco rapidamente. “Já passou hora da diretoria tomar uma atitude. As declarações dos jogadores depois das partidas voltaram ao ‘modo banana’, onde o time perde e está tudo normal. O Diego Ribas, usando aquele media training, já deu uma entrevista patética após a derrota para o Internacional. Ontem, foi a vez do Willian Arão, falando em reação e lembrando da campanha de 2020. Os caras estão morando em 2019. Eles acham que o Jorge Jesus é o técnico, que eles estão três anos mais jovens e essa não é a realidade. É preciso dar um basta nisso!”, disparou. “É constrangedor! Repito: o treinador não vai arrumar tudo. Cabe ao presidente Rodolfo Landim e ao Marcos Braz, vice de futebol. E o tempo está passando! Daqui a pouco a culpa é do Dorival… Eles precisam resolver isso. E os jogadores precisam ter autoestima também. É assim que eles querem encerrar a passagem pelo clube?”, acrescentou.