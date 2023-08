Mauro Cezar diz que auxiliar do Palmeiras pegou ‘pena leve’ por fala sobre ‘sistema’: ‘Deveria ser banido do torneio’ 

Comentarista do Grupo Jovem Pan cobrou uma punição mais rigorosa para João Martins

Reprodução/Jovem Pan Mauro Cezar Pereira durante programa 'Bate-Pronto', do Grupo Jovem Pan



João Martins, auxiliar do Palmeiras, foi punido pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com três jogos de suspensão no Brasileirão por afirmar que o “sistema” não quer o Verdão ganhando o título neste ano. Para o comentarista Mauro Cezar Pereira, do Grupo Jovem Pan, a pena aplicada ao português foi branda. No entendimento do jornalista, como o lusitano não apresentou provas, o Tribunal deveria bani-lo do torneio. “Ele provou algo? Ele justificou essa declaração? Isso que é importante. Se não provou algo, a pena é leve. A acusação dele foi muito grave para o futebol brasileiro. Ele deveria se afastar do campeonato em definitivo até que ele prove. Se provar, fará um bem ao nosso futebol. Se tem um sistema que beneficia ou prejudica alguém, isso tem que ser levado adiante e provado. Não estou duvidando da palavra do profissional. Se ele provar, fará um bem ao futebol nacional. Se não provar, é preciso ficar afastado até provar. Como alguém pode fazer um negócio desse? No sábado, ele disse que o jogo estava ‘condicionado’. Como assim? Se ele puder provar, vou aplaudir de pé. A pena foi branda. O que ele falou foi muito sério. Por mim, ele podia ficar fora do campeonato inteiro. Deveria ser banido. Ele e qualquer um que fizer insinuações desse tipo”, disparou Mauro Cezar, durante o programa “Bate-Pronto”.

A declaração de João Martins ocorreu logo após o empate contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, no mês passado. “Ainda bem que sou eu hoje aqui. Nós entendemos que o futebol brasileiro passa uma imagem de que é o mais competitivo do mundo porque ganham vários. Mas ganham vários porque, muitas vezes, não deixam os melhores ganhar. Foi mais uma vez o que se passou hoje. É ruim para o sistema o Palmeiras ganhar dois anos seguidos”, disse o auxiliar, que foi interrompido pela assessoria do Palmeiras após a declaração. Na ocasião, a fala gerou alguns desdobramentos. Em comunicado, a CBF afirmou que a fala do português foi xenofóbica. Em seguida, o clube defendeu seu funcionário e fez uma série de questionamentos. Já neste sábado, 5, na derrota para o Fluminense, João Martins foi expulso e disse que o jogo estava “condicionado”.