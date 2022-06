Vampeta critica atuação do Corinthians diante do Cuiabá e opina sobre polêmica envolvendo Jô 

Durante o programa ‘Bate-Pronto’ desta quarta, o ex-jogador e ídolo da Fiel também questionou o rodízio promovido pelo técnico Vitor Pereira

Reprodução/Jovem Pan Vampeta criticou o Corinthians após a derrota para o Cuiabá



Comentarista do Grupo Jovem Pan e ídolo da torcida do Corinthians, Vampeta detonou a apresentação do Timão na derrota para o Cuiabá, na noite da última terça-feira, 7, na Arena Cuiabá, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o programa “Bate-Pronto” desta quarta, o ex-jogador questionou o rodízio promovido pelo técnico Vitor Pereira. “Jogou mal de novo, não criou nada, não teve nenhuma oportunidade. O que o Corinthians vem jogando na temporada, até mesmo sob o comando do Vitor Pereira, é muito abaixo. Desde a vitória contra a Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista, somente atuações que não condizem com o elenco que o clube tem. Muitos jogadores importantes não conseguem entrar em campo duas vezes na semana. Duas vezes só!”, declarou.

Vampeta também abordou o tema envolvendo Jô, que foi flagrado em um pagode durante o revés do Corinthians. De acordo com o comentarista, o atacante deu uma “brecha”, mas a repercussão seria menor, caso o Alvinegro vencesse o jogo. “Se o Corinthians tivesse vencido, ele não teria sido tão criticado. Ainda assim, o Jô deu uma brecha, deixou a bola quicando para a torcida chutar. O clube deve tomar alguma providência, principalmente sob o comando do Alessandro, ídolo do clube. É complicado! Você não coloca o atleta para jogar porque está machucado, mas ele é flagrado na noitada. Dentro da minha carreira, eu nunca cheguei atrasado por balada ou por ficar bêbado. Jô, pelo amor de Deus, você já é experiente, rodado, há foi ‘sequestrado’, sumiu depois de ir no casamento de Douglas Costa. É uma deixa muito grande!”, acrescentou.