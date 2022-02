Vampeta critica Corinthians por escolher treinador Luís Castro: ‘Não vai dar certo’ 

O técnico está no Al Duhail, do Catar, e tem passagens por Shakhtar Donetsk, Porto e outros clubes de seu país natal

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Instagram/@luis_castro_official Vampeta criticou Luís Castro, possível novo técnico do Corinthians



O Corinthians está muito perto de anunciar um substituto para Sylvinho. Trata-se do português Luís Castro, treinador que está no Al Duhail, do Catar, e com passagens por Shakhtar Donetsk, Porto e outros clubes de seu país natal. Durante o programa “Bate-Pronto” desta sexta-feira, 18, no entanto, o comentarista Vampeta, ídolo da torcida do Timão, criticou a escolha da diretoria encabeçada pelo presidente Duílio Monteiro Alves. “Não vai dar certo no Corinthians! Isso daí é modismo! Está sendo contratado devido aos portugueses que deram certo no Palmeiras e no Flamengo. Com um currículo desse, não existe convicção. Eu acho que a diretoria corintiana nem sabe como ele dá treino. Não sabe se ele estudou, não sabe qual é o método dele”, disse o multicampeão pela agremiação do Parque São Jorge.

Atualmente com 60 anos, Luís Castro foi um lateral-direito que não brilhou e passou por vários times menores de Portugal, como o Vitória Guimarães, por exemplo. Como treinador, o português começou no Águeda em 1998. Desde então, trabalhou no Mealhada, Estarreja, Sanjoanense, Penafiel, Porto B, Porto, Charles, Vitória de Guimarães, Shakhtar Donetsk e Al Duhail. Seu feito mais impactante foi a conquista do Campeonato Ucraniano, faturado na temporada 2019-20.

