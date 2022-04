Vampeta pede ‘quinteto mágico’ do Corinthians contra o Cali: ‘Os medalhões precisam jogar’

Após perder na estreia da Libertadores da América para o modesto Always Ready (Bolívia), o Alvinegro paulista pode se complicar no Grupo E em caso de derrota na Neo Química Arena

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan Vampeta pediu os medalhões do Corinthians em campo para jogo contra o Deportivo Cali



O Corinthians enfrenta o Deportivo Cali (Colômbia) a partir das 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, 13, precisando desesperadamente de uma vitória. Após perder na estreia da Libertadores da América para o modesto Always Ready (Bolívia), o Alvinegro paulista pode se complicar no Grupo E em caso de derrota na Neo Química Arena. Devido ao grau de importância do duelo, o comentarista Vampeta, do Grupo Jovem Pan, acredita que o treinador Vitor Pereira precisa escalar os “medalhões” do elenco para enfrentar os colombianos.

“Se o Corinthians não ganhar hoje, fica muito ruim para classificar porque depois pega o Boca Juniors duas vezes. Eu colocaria toda a ‘cavalaria’ do time. Os melhores têm de entrar! Contrataram os ‘medalhões’ e agora eles precisam jogar. Renato Augusto, Paulinho, Willian, Giuliano e Roger Guedes. Todos! Eles foram contratados para isso. Não daria essa responsabilidade para o Mantuan ou para o Mosquito, por exemplo”, disse o ídolo da torcida corintiana, durante o programa “Bate-Pronto”, da JP, desta quarta-feira.