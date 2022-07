Vampeta revela brigas entre campeões do penta em festa da CBF e conversa com Ronaldo Fenômeno 

O comentarista do Grupo Jovem Pan expôs alguns entreveros no evento que celebrou os vinte anos da conquista da Copa do Mundo de 2002

Reprodução/Jovem Pan Vampeta durante programa 'Bate-Pronto', do Grupo Jovem Pan



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) promoveu na última quinta-feira, 30, uma festa com os pentacampeões do mundo com a seleção brasileira para festejar os vinte anos da conquista da Copa do Mundo de 2002. Atual comentarista do Grupo Jovem Pan, o ex-jogador Vampeta compareceu no evento, realizado no Rio de Janeiro, e reencontrou alguns de seus antigos companheiros. Apesar do clima festivo, a cerimônia também foi marcada por algumas brigas. Durante o programa “Bate-Pronto” desta segunda-feira, 4, o Velho Vamp revelou que alguns ex-atletas discutiram durante o evento.

“Em um determinado momento, o presidente da CBF [Ednaldo Rodrigues] compareceu em uma mesa que estava eu, Rivaldo, Lúcio, Luizão, Edílson. Aí ele perguntou como poderia nos ajudar. Eu já logo falei em aposentadoria, lembrando que os campeões de 1958, 1962 e 1970 ganham até hoje. Ele me respondeu: ‘Vou pensar nisso’. Depois, o Luizão pediu plano de saúde e disse que não queria aposentadoria. Aí o Edílson falou: ‘cala boca, você está falando mer**’. Nessa hora, o Luizão pediu respeito e eu precisei intervir. No meio da confusão, Rivaldo e Belletti começaram a discutir também por besteira. E o Rivaldo é estourado, hein? É da igreja, mas é bravo”, contou Vampeta.

Apesar do entrevero, Vampeta revelou que o evento contou com quase todas as estrelas que participaram da campanha do título na Coreia do Sul e do Japão. “A festa foi legal. O Bebeto apareceu lá. O Barreto, que era o roupeiro e veio a falecer, recebeu homenagem. O Antônio Lopes, que era o chefe da delegação, também compareceu. Só não foram: Felipão, Kaká, Roberto Carlos, Roque Júnior, Ronaldinho Gaúcho e Rogério Ceni. De resto, todos marcaram presença”, introduziu Vampeta, que também se encontrou com Ronaldo Fenômeno, seu companheiro nos tempos de PSV e atual sócio majoritário do Cruzeiro. ” Na minha mesa, eu estava sentado com o Ronaldo. Ele me contou várias coisas! Falou que precisou fazer vários cortes no Cruzeiro. Tinha moleque de 17 anos ganhando R$ 150 mil por mês e que não jogava. ”

Assista ao trecho abaixo: