Flavio Prado chama Luiz Adriano de ‘imbecil’ por descumprir protocolo de isolamento

Comentarista do Grupo Jovem Pan detonou o atacante do Palmeiras, que está infectado com o novo coronavírus, mas decidiu desrespeitar o isolamento social

PAULO SéRGIO/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Flavio Prado criticou Luiz Adriano no Esporte em Discussão



Flavio Prado, comentarista do Grupo Jovem Pan, condenou a atitude de Luiz Adriano, atacante do Palmeiras, que foi diagnosticado com Covid-19 na última semana, estava afastado do time para cumprir o isolamento social e se envolveu em um acidente de carro na saída de um supermercado. No entendimento do jornalista, o caso demonstra falta de empatia com o próximo por parte do centroavante palmeirense. “O que me preocupa muito é a falta de empatia. Preocupação zero com o outro. Escapa da ignorância, da imbecilidade. Até porque ele foi imbecil mesmo. O mais preocupante é isso. Se o outro pegar e morrer, não importa. Isso é o pior de tudo”, disse ao longo do “Esporte em Discussão” desta quarta-feira, 7.

Em nota, o Palmeiras informou que Luiz Adriano será advertido e também repudiou a ação do atleta. “Ele foi afastado das atividades presenciais e orientado a ficar em isolamento em casa, mas descumpriu esse protocolo. Diante do ocorrido, o Palmeiras tomará providências internas. Neste caso específico, as ações administrativas serão convertidas em cestas básicas. É um momento de conscientização e ajuda aos que mais precisam”, diz um trecho do comunicado.

