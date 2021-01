Na estreia do ‘Canelada’, Jukanalha comenta derrota do São Paulo: ‘Tem que ter uma alternativa de jogo’

Programa irá ao ar todas as quartas-feiras depois dos jogos; goleada do Inter contra o tricolor foi principal pauta da edição desta quarta, 20

Jovem Pan O programa 'Canelada' estreou nesta quarta-feira, 20



Depois da derrota do São Paulo por 5 a 1 para o Internacional, o youtuber Jukanalha defendeu a manutenção do técnico Fernando Diniz, mas disse que o time precisa ter alternativas de jogo. A declaração de Jukanalha foi feita durante a estreia do programa ‘Canelada’, que irá ao ar todas as quartas-feiras após os jogos de futebol às 23h30 no canal da Jovem Pan Esportes e no Panflix. A atração é comandada pelo apresentador Fred Ring e conta com os comentários do ex-jogador Carlos Alberto, do youtuber Thiago Asmar, do Canal Pilhado o do próprio youtuber Rafael Vieira, o Jukanalha. Em sua fala, o participante defendeu que Diniz siga no cargo, mas que os jogadores sejam proativos e tentem achar alternativas dentro de jogos difíceis. “Infelizmente o Diniz não vai mudar, ele vai manter (o esquema de jogo). Tem que manter o Diniz, mas tem que ter uma alternativa de jogo. Quem está dentro de campo é responsável pelo resultado também. Isso não tá dando certo. Quem está jogando somos nós. ‘Treinador, quem tá sentindo isso aqui na pele somos nós’. Ele está exigindo um ‘tique-taque”, explicou.

Em seguida, ele deu sua opinião sobre a partida, exaltando a postura do Internacional no jogo e criticando a forma como o São Paulo entrou na partida. “O Inter passeou, mandou no jogo e o São Paulo se acuou, ficou acuado. Errava, não tentava e esboçava a cara de quem tava com medo de perder o jogo”, disse Jukanalha. “O São Paulo não construiu jogadas eficientes porque não teve nenhum impedimento marcado”, continuou o youtuber, que também criticou a falta de velocidade do lateral Juanfran e defendeu que Igor Gomes devia começar o jogo no lugar de Tchê-Tchê para ajudar na construção ofensiva do time. Para demonstrar as alterações que defendeu, o youtuber usou a mesa tática montada no cenário. Ao fim do programa, Jukanalha pagou uma aposta e teve que encerrar sua participação fantasiado de Power Rangers.