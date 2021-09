‘Não dá pra fazer previsão’, diz Flavio Prado sobre final da Copa Libertadores

Palmeiras e Flamengo se enfrentam no dia 27 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai

A final da Copa Libertadores 2021 está definida. Palmeiras e Flamengo se enfrentam no dia 27 de novembro em Montevidéu, no Uruguai, em busca da taça mais cobiçada das Américas. E com dois grandes times e faltando quase dois meses, o comentarista da Jovem Pan, Flavio Prado, acredita que não tem um favorito claro. “Não dá pra fazer previsão, falta dois meses. O que vai acontecer até lá?”, disse. “Dos últimos seis campeonatos importantes (Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores) só deu nos últimos dois anos Flamengo e Palmeiras, o Athletico-PR só furou um. O negócio não é ter dinheiro, é saber administrar. É legal isso para o time brasileiro, que os clubes virem empresas”, disse o jornalista no ‘Canelada’. Vampeta, Fausto Favara e Fred Ring também discutiram a ideia de como os melhores clubes do país são os mais resolvidos financeiramente. Assista o debate: