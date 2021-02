Vampeta analisa vitória do Flamengo e aponta ‘problema’ no Corinthians

O Velho Vamp falou sobre a possibilidade do Rubro-Negro conquistar o Brasileirão e também não poupou alguns jogadores do Alvinegro paulista

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/FERNANDO SOUTELLO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO/Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Vampeta analisou a vitória do Flamengo sobre o Corinthians



O Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 1, na tarde do último domingo, 14, no Maracanã, em confronto válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao longo do programa “Canelada”, do Grupo Jovem Pan, o comentarista Vampeta afirmou que o Rubro-Negro não fez grande exibição, ficando muito tempo sem saber com a bola. Ainda assim, o pentacampeão do mundo com a seleção brasileira ressaltou a possibilidade do time carioca levar a taça, dependendo apenas de si para faturar a competição. Já quanto ao Alvinegro paulista, o ídolo da “Fiel” não teve dúvida ao apontar o verdadeiro problema da equipe na temporada.

“O primeiro tempo do Flamengo foi bom. Começou muito bem, fez o gol e estava melhor até o Léo Natel empatar a partida. Depois, o time rubro-negro ficou com a posse de bola, mas não criou nada. No segundo tempo, a melhor chance foi o gol do Gabriel, que teve a polêmica do VAR se estava impedido ou não. Então, não foi um grande jogo da equipe do Rogério Ceni. Agora, o Flamengo está na parada! Só depende de si para ganhar o Campeonato Brasileiro. Se vencer as próximas duas, será campeão”, disse. “Eu acho que a parte defensiva do Corinthians é boa, ainda mais com a chegada do Jemerson. Tem Gabriel, Gil, Fagner… Agora, a parte ofensiva é pouco produtiva. O Mosquito e o Léo Natel são jogadores de nível de banco de reservas”, completou.

O Rubro-Negro carioca é o vice-líder do Brasileirão, com um ponto a menos que o Internacional, seu próximo adversário – o embate válido pela penúltima rodada está marcado para este domingo, 21, às 16 horas (de Brasília). O Timão, por sua vez, segue lutando por uma vaga na fase preliminar da próxima Copa Libertadores da América.