Vampeta brinca com pênalti a favor do Corinthians: ‘Caiu em Itaquera, já era’

A opinião do Velho Vamp gerou um debate no programa ‘Canelada’, do Grupo Jovem Pan; assista

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/ MARCO GALVãO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Vampeta falou sobre o pênalti a favor do Corinthians



O Corinthians conseguiu a virada diante do Ceará, na noite da última quarta-feira, 3, na Neo Química Arena, com um pênalti polêmico. Após a consulta do VAR, o árbitro Hebert Roberto Lopes apontou a marca da cal em um choque envolvendo o meio-campista Gabriel, do Timão, e o zagueiro William Klaus, da equipe nordestina. Ao longo do programa Canelada, do Grupo Jovem Pan, o comentarista Vampeta concordou com a decisão do juiz, mas fez uma brincadeira. “Sem clubismo, foi pênalti porque o zagueiro pisa no pé do Gabriel. E o VAR quando chama, é batata. E outra coisa: caiu em Itaquera, já era”, brincou o ex-jogador. “Foi pênalti! Tem um pisão embaixo. Eu estava fazendo o jogo e vi de imediato a falta. O goleiro também não poderia sair desse jeito todo estabanado”, completou.

A vitória deixou o Corinthians na oitava colocação do Campeonato Brasileiro, dentro do grupo que se classifica para a Copa Libertadores da América 2021. Para o Velho Vamp, a vaga no torneio continental é importantíssima. “Foi uma vitória muito importante. O Corinthians está na oitava colocação e pode terminar a temporada feliz, se classificando para a próxima Libertadores. Se olhar a tabela, ainda pode ser ultrapassado. Com as dificuldades financeiras do clube, ir para a Libertadores é muito importante. Daqui a pouco o público volta com a chegada dessa vacina, o que ajuda na receita também”, completou.

Assista ao comentário abaixo: