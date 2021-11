Vampeta ironiza feito de Tite e responde se Brasil tem chance de ganhar a Copa do Mundo

Pentacampeão com a seleção brasileira, o comentarista do Grupo Jovem Pan opinou sobre a classificação da Canarinho para o Mundial do Catar

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO Vampeta fala sobre as chances da seleção ganhar a Copa de 2022 sob o comando de Tite



Pentacampeão do mundo com a seleção brasileira e comentarista do Grupo Jovem Pan, Vampeta ironizou o feito do técnico Tite, que classificou o Brasil para a Copa de 2022 com seis rodadas de antecedência nas Eliminatórias Sul-Americanas. Logo após a vitória diante da Colômbia, na Neo Química Arena, em São Paulo, o ex-jogador lembrou que a Canarinho nunca ficou de fora de um Mundial. “Parabéns, Tite. Você, assim como todos os outros treinadores da seleção, levou o Brasil para uma Copa do Mundo. Não existe troféu para primeiro colocado das Eliminatórias”, brincou o Velho Vamp, durante o programa “Canelada”.

Mesmo com a declaração, Vampeta acredita que a seleção brasileira tem condições, sim, de vencer a Copa do Mundo de 2022, que será disputada entre novembro e dezembro do ano que vem, no Catar. Para embasar sua afirmação, o comentarista lembrou do desempenho de algumas fortes equipes da Europa. “Portugal não perdeu para a Irlanda por muito pouco, mesmo jogando pelo empate. Entre as seleções europeias, a Alemanha perdeu para a Macedônia, a Itália precisa vencer a Polônia para não ir para a repescagem. França, Espanha e Inglaterra também precisam ganhar… Então, não tem ninguém sobrando. Dá para ganhar, sim”, concluiu.

Assista ao debate abaixo: