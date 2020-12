‘A Vida de Tina’ faz sucesso na internet mostrando contradições da classe média

As atrizes Julia e Isabela, que idealizaram o perfil, foram as convidadas da edição desta quarta-feira, 16, do De Tudo Um Pouco e falaram um pouco sobre a origem do projeto

Reprodução/Instagram Perfil do Instagram conta com mais de 77 mil seguidores.



Isabela Mariotto e Júlia Burnier, criadoras e responsáveis pelo perfil no Instagram “A Vida de Tina” disseram que tentam trazer “contradições” da classe média que “quer mudar o mundo”. As atrizes foram as convidadas da edição desta quarta-feira, 16, do programa De Tudo Um Pouco, transmitido de terça a sexta no canal do Youtube da Jovem Pan Entretenimento e no Panflix às 21h. Ao comentarem sobre a origem do projeto, Isabela e Júlia disseram que tudo começou no início da quarentena de “uma forma muito despretensiosa” e que a personagem Tina carrega um pouco das duas. “A Tina começou no começo da quarentena porque a gente começou a ver muitos desafios, todo mundo começando a fazer pão, aula de mandarim, yoga e todo mundo registrando nas redes sociais. E a gente começou a se perguntar quem é que realmente pode ter esse tempo de se dedicar a tantas atividades”, disseram as criadoras, que completaram: “A gente começou de uma forma muito despretensiosa. Aos poucos a gente foi publicando e foi tendo mais repercussão. A gente nunca achou que isso foi um fardo porque a gente se divertia muito fazendo. Tirando sarro do outro e da gente mesmo, porque a Tina tem um pouco da gente também”.

A dupla também comentou sobre o tipo de conteúdo abordado nos vídeos e os grupos sociais que o material publicado no perfil representa. “A gente começou a criticar o nosso meio, as pessoas que a gente vê no nosso Instagram e coisas da gente mesmo. Coisas do passado que a gente fazia e tentar trazer essas contradições que a gente vê, essas limitações que a gente vê em ações que a Tina vai fazer e acha que vai mudar o mundo. Colocar essa reflexão sobre essas contradições que a gente têm”, afirmaram as atrizes, que completaram: “A Tina é uma personagem cheia de boas intenções, mas ela quer transformar o mundo. Ela realmente acredita que essas ações vão transformar o mundo. E é ai que está a nossa contradição, a nossa crítica. Essas ações vão melhorar individualmente cada um de nós, mas (isso) não vai mudar o mundo”.

Além disso, Isabela e Júlia também contaram um pouco sobre o processo de produção, citando algumas referências que foram utilizadas para elaborar o material do perfil. “Quando a gente vai imitar uma dublagem a gente vai para o estereótipo e quando eu comecei a fazer surgiu muito rápido essa voz. E ai junto com a personalidade da Tina foi definindo um pouco melhor. Mas é isso, é Discovery Channel, é novela mexicana, essa coisa super exagerada e dramática”, explicou Júlia. O primeiro vídeo da Tina foi publicado no dia 6 de abril. Desde então, o perfil acumulou 66 postagens e 77,3 mil seguidores.

Confira a íntegra do De Tudo Um Pouco desta quarta-feira, 16: