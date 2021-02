Anavitória relembra início da carreira e fala sobre planos: ‘Queremos muito começar nossa turnê’

Dupla participou do quadro “No Caminho Te Explico”, exibido na edição desta quarta-feira, 24, do programa De Tudo Um Pouco

Jovem Pan Dupla também falou sobre o sucesso da música Trevo



Uma das maiores duplas da música brasileira atualmente, o duo Anavitória, composto por Ana Caetano e Vitória Falcão, participou nesta quarta-feira, 24, do quadro do programa De Tudo Um Pouco, o “No Caminho Te Explico”, no qual o apresentador Fred Ring e seus convidados conversam e cantam a bordo de um Volvo XC90. Durante a participação, o duo relembrou o começo da carreira, contando que foram apresentadas por uma amiga em comum em Araguaína, cidade onde Vitória nasceu e Ana foi criada. As cantoras falaram sobre o sucesso da música “Trevo” dizendo que, mesmo cinco anos após seu lançamento, a música ainda tem muita força. “Eu acho que a história dessa música é anterior a tudo. É anterior ao momento em que todo mundo conhece essa música. Ela abriu tantas portas pra gente. Foi tão importante lá no início. Eu tenho tanto carinho. Imagina, tem cinco anos que essa música existe e tem cinco anos que ela tem a força que tem. É uma música que não tem como a gente não cantar onde a gente vai”, disse Ana.

Além disso, a dupla falou sobre as conquistas de sua carreira, citando a apresentação no Grammy Latino e a vitória na premiação. “A gente acabou de começar. A gente tem seis anos de carreira. Toda vez que alguém verbaliza as coisas que a gente já fez é mais fácil de visualizar. A gente teve uma experiência muito legal no Grammy que a gente tocou na última premiação. A gente cantou ‘Ai amor‘ só eu e Vitória no violão. E depois a quantidade de pessoas, de gringos que foram falar com a gente fez a gente ver que a música, mesmo com a diferença da língua, tem força para chegar” disse Ana. Além disso, a dupla disse estar ansiosa para começar a turnê do álbum Cor, lançado na virada do ano. “A gente tá esperando para ver o que vai acontecer. A gente quer muito começar nossa turnê e viajar o Brasil inteiro de novo”, disse Ana. “Eu estou esperando muito o dia que a gente vai poder ir para o palco, se encontrar e cantar essas músicas junto. Eu estou com muita saudade”, continuou Vitória.

Confira o quadro “No Caminho Te Explico” do programa De Tudo Um Pouco desta quarta-feira, 23: