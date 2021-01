Boris Casoy comenta projeto jornalístico no Youtube: ‘Estou fechando o circuito’

Jornalista foi o convidado da edição desta quinta-feira, 14, do programa De Tudo Um Pouco

Reprodução/Jovem Pan Jornalista comentou sobre seu projeto no Youtube



O jornalista Boris Casoy comentou sobre o seu jornal diário no Youtube, dizendo que foi para a plataforma para fechar o “circuito” de plataformas. O âncora foi o convidado da edição desta quinta-feira, 14, do programa De Tudo Um Pouco, transmitido de terça à sexta no canal do Youtube Jovem Pan Entretenimento e no Panflix às 21h. Ao falar sobre o projeto, chamado ‘Jornal do Boris” ele disse que não teve o retorno financeiro desejado, mas que se diverte falando com o jornal. “Desde março eu estava parado, fazendo um comentário por dia. Não estava apresentando o telejornal. E a RedeTV, como toda a mídia não está bem das pernas, disse ‘vamos desmanchar nosso casamento’. Eu já tinha começado a comprar os equipamentos para fazer esse Jornal do Boris que eu faço todas as manhãs. Era a última plataforma que eu não vivi. Eu fiz rádio, assessoria de imprensa, fiz jornal, televisão e, agora, estou fechando o circuito, quase com 80 anos, no Youtube. Está crescendo. Por enquanto não consegui transformar no dinheiro que eu queria. Eu sou dono do meu próprio nariz. Falo o que eu quero, me divirto. Fazemos em poucas pessoas, tive sorte”, disse o jornalista.

Além disso, Boris, que é palmeirense, também comentou sobre as expectativas para a final da Libertadores entre Palmeiras e Santos, dizendo que, apesar de ser o clássico, enxerga o time alvinegro como favorito a conquistar o título. “Se o Palmeiras jogar o qu ejogou no último jogo e o Santos repetir sua atuação de ontem, vai dar Santos mesmo. Eu torço muito pelo Palmeiras e gostaria que ganhasse. Eu gosto do espetáculo. Futebol, como diria o (Mauro) Beting, é uma caixinha de surpresas. Você não sabe o que pode acontecer, clássico é clássico. Mas, os fatos indicam que o Santos, neste momento, está melhor”, afirmou o jornalista. A final está marcada para acontecer no dia 30 de janeiro de 2021 no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Confira a íntegra do De Tudo Um Pouco desta quinta-feira, 14: