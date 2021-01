Papatinho dá detalhes das suas parcerias com Anitta, Snoop Dogg e Will.i.am

Produtor musical começou sua carreira no rap, expandiu e já possui trabalhos com grandes nomes da música

Reprodução/Instagram/papatinho Papatinho falou que quer expandir sua carreira internacional



Conhecido por trabalhar com grandes nomes da música nacional e internacional, o produtor musical Papatinho contou em entrevista do Tô na Pan desta sexta-feira, 15, está cheio de projetos para 2021 e que esperar ampliar cada vez mais sua carreira artística no Brasil e no exterior. Curioso e amante da tecnologia, o produtor começou a se aventurar na música com um sampler, um instrumento musical que permite adicionar batidas em amostras de som. “Comecei produzindo um grupo de rap. O que mais chamava a atenção eram as batidas que eu produzia, começaram a pedir cada vez mais, eu comecei a assinar várias produções no meu meio e isso foi expandindo”, afirmou o artista que ficou conhecido em todo Brasil pela parceria com o grupo ConeCrewDiretoria.

Além de trabalhar com nomes como Anitta e Ludmilla, Papatinho também possui parcerias internacionais como a com o rapper Snoop Dogg. Eles se conheceram por acaso em um estúdio em Los Angeles, nos Estados Unidos. “Sou muito fã e foi a maior satisfação chegar até ele através do meu som. Foi uma coincidência, talvez. No dia do meu aniversário, minha sala de estúdio era em frente a dele, aí não teve como. Viramos parceiros”, contou o produtor por trás do sucesso Onda Diferente, música que o rapper gravou junto com Anitta e Ludmilla.

Outra parceria internacional de peso foi com Will.i.am. “Ele tocou o último Rock in Rio aqui no Brasil, depois foi para a casa da Anitta e eu estava lá também. Além dele ser um fenômeno pop do The Black Eyed Peas, ele também é um produtor musical, então eu admiro muito ele.” Durante a festa, o artista internacional foi conversar com Papatinho, pois ele tinha gostado da música Onda Diferente. “Ele pegou meu iPhone e salvou o número dele e falou para eu ligar para ele. No dia seguinte, a gente estava no estúdio”, contou. O produtor revelou que possui uma música e um clipe que já foram gravados com Will.i.am e disse que em breve o novo trabalho será lançado pelo The Black Eyed Peas. Outra aposta de Papatinho é uma música que produziu em parceria com Seu Jorge e Black Alien.