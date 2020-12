‘Não passarão’, diz Dani Calabresa após denúncia de casos de assédio sexual envolvendo Marcius Melhem

‘Nunca quis ser vista como uma mulher assediada, mas pra recuperar minha saúde precisei me defender’, escreveu a atriz; Melhem forçou contatos físicos e chegou a tentar beijá-la a força

Instagram/Dani Calabresa Dani Calabresa recebeu apoio de diversas pessoas nas redes sociais



A atriz e humorista Dani Calabresa publicou na noite desta sexta-feira, 4, um texto nas redes sociais após uma matéria da Revista Piauí ter exposto os casos de assédio sexual envolvendo Marcius Melhem – principalmente os sofridos por Dani, mas também por outras mulheres. “Nunca quis ser vista como uma mulher assediada.. mas pra recuperar minha saúde precisei me defender. Nunca procurei a imprensa. Tomei as medidas cabíveis pra conseguir ajuda. Tudo é muito difícil, DA MEDO, vergonha, mas temos que lutar por respeito e justiça. Não passarão. Assédio é crime!”, escreveu Calabresa na sua página oficial no Instagram. A reportagem, que ouviu 43 pessoas, conta episódios em que Melhem forçou contatos físicos, tentou beijá-la a força e chegou a tirar o pênis para fora e, nessa mesma ocasião, pressionar Calabresa contra a parede durante uma confraternização de elenco do “Zorra”, em 2017.

Segundo divulgado pela revista, o diretor do setor de humor da emissora também teria atrapalhado propositalmente projetos profissionais da atriz dentro da Globo. As denúncias de assédio sexual e moral foram feitas pela artista no dia 22 de dezembro de 2019 e ela chegou a ouvir de uma funcionária da Globo que ela deveria ir fazer “terapia”. O caso chegou a Carlos Henrique Schroder, um dos nomes do mais alto escalão da Globo, e a investigação contra Melhem continuou. Logo, outras mulheres passaram a denunciar o diretor e ele acabou deixando a Globo de forma harmônica em março deste ano, algo que não agradou as vítimas. À Piauí, Melhem disse que “jamais cometeria algum ato de violência” e que há “fatos distorcidos” e “cenas que jamais ocorreram” na reportagem. O posicionamento do ex-diretor global não convenceu e Calabresa recebeu uma série de apoios, inclusive de famosos, como o humorista Danilo Gentilli. No texto publicado nas redes sociais, a atriz agradeceu Manô Miklos, a advogada Mayra Cotta e as mensagens recebidas por todos, além da ajuda da atriz e amiga Maria Clara Gueiros. “Toda minha solidariedade às mulheres que passam por isso e têm medo de denunciar. É impressionante a luta que uma mulher precisa travar pra provar que é vítima. DENUNCIEM!!!”, escreveu Dani.