Com Covid-19, ator Marco Ricca está internado em CTI de hospital no Rio

Reprodução/ instagram Ator Marco Ricca está internado no Rio



O ator Marco Ricca, de 58 anos, está internado em um hospital no Rio de Janeiro com Covid-19, doença causada pelo vírus Sars-CoV-2. “A Casa de Saúde São José informa que o ator Marco Ricca encontra-se internado no CTI do hospital, evoluindo dia a dia com melhora clínica, ainda sem previsão de alta do CTI“, informou a assessoria da instituição em que o artista está internado, nesta terça-feira, 8. Recentemente, o ator apareceu no filme Hebe, que foi exibido neste ano pela Globo, além da novela Órfãos da Terra, que foi ao ar em 2019. Ricca também está cotado para fazer parte do elenco de “Um Lugar ao Sol”, próxima novela das 21h da Globo, sem data de estreia definida até o momento.

Marieta Severo, que também fará parte de “Um Lugar ao Sol“, também testou positivo para a Covid-19 e foi afastada das gravações. Na ocasião, a Globo explicou que “caso alguém teste positivo, a pessoa é afastada do set para preservar a saúde dos outros integrantes da equipe”. No último dia 2 de novembro, o nome de Marco voltou ao noticiário após o carro de seu irmão, Giuliano Ricca, desaparecido há seis anos, ter sido encontrado com uma ossada. Um exame de DNA e de arcada dentária foi solicitado para verificar sua identidade. Ontem, o ator Eduardo Galvão faleceu depois de ficar uma semana internado no Rio de Janeiro.

*Com informações do Estadão Conteúdo