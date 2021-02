Karina Bacchi fala sobre exposição do filho e comenta carreira na televisão: ‘Sinto saudades de apresentar, de ter um programa meu’

Apresentadora foi a convidada da edição do programa De Tudo Um Pouco desta quarta-feira, 17, e falou sobre a fama e a exposição de seu filho nas redes sociais

Jovem Pan Karina Bacchi disse se preocupar com a mensagem que transmite ao público



A atriz Karina Bacchi falou sobre a exposição que seu filho passa, dizendo que antes mesmo do nascimento, havia perfis falsos dele. Apresentadora foi a convidada da edição desta quarta-feira, 17, do programa De Tudo Um Pouco, que é transmitido de terça à sexta no canal do Youtube da Jovem Pan Entretenimento e no Panflix às 21h. Ao falar sobre o tema, Karina comentou que optou por criar um perfil no Instagram logo após o nascimento do filho e disse se preocupar com a vontade da criança querer tirar uma foto ou se expor na rede. “Logo que ele nasceu ele já tinha o Instagram dele. As pessoas acompanharam a gestação e já havia perfis fakes dele e eu achei importante ele ter o dele próprio para que eu pudesse divulgar, colocar as fotos dele e escrever o que eu quisesse. Em todo o momento eu me preocupo com ele se sentir a vontade no momento de tirar uma foto, de expor”, disse Karina, que citou o comportamento do filho atualmente: “Às vezes ele vê eu tirando uma foto e eu falo ‘filho agora é só a mamãe’ ele (responde) ‘mas eu quero’. Vem alguém pedir para tirar uma foto e diz ‘mas pode ser com ele?’ e eu respondo ‘pergunta para ele’. Ai ele abre um sorriso, ele gosta, é expansivo”.

Além disso, Karina falou sobre sua carreira na televisão, dizendo que sente saudade de apresentar, mas não de fazer novelas. “Eu sinto saudade. Não de fazer novela porque foi uma opção parar de atuar anos atrás. Mas sinto saudades de apresentar, de ter um programa meu, de ter conteúdos relevantes. Tenho feito algumas coisas esporádicas. O último trabalho que eu fiz foi na RedeTV que era o “Melhor para elas”, que era um programa sobre empoderamento feminino”, explicou a apresentadora, que disse que, no momento, não vê sentido em se comunicar sem passar uma mensagem relevante. “Acho que não há mais sentido me comunicar só para que eu receba uma chuva no meu ego. Se eu não puder ser útil para alguém, seja através do meu conhecimento ou de alguma dica que eu possa dar, para mim não faz mais sentido. Não faz sentido postar uma foto no Instagram de biquíni só para mostrar ‘olha como eu consigo ficar sarada’.Se eu não estiver passando uma mensagem que irá ajudar alguém, hoje em dia, para mim, não me interessa.

Confira a íntegra do programa De Tudo Um Pouco desta quarta-feira, 17: