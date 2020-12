Pais de 1ª viagem, Tata e Cocielo dizem ter aproveitado o isolamento para curtir a filha

Casal TaCielo participou do programa ‘De Tudo Um Pouco’ desta sexta-feira, 18

Reprodução/ Instagram @tata Cocielo, Beatriz e Tata



Um dos casais mais queridos das redes sociais, Júlio Cocielo e Tata Staniecki participaram do programa ‘De Tudo Um Pouco‘, da Jovem Pan, na noite desta sexta-feira, 18, e comentaram sobre o relacionamento familiar, com uma bebê de oito meses em tempos de quarentena. “Tá demais. Foi difícil no começo por causa da pandemia e ela nasceu em abril. No hospital não pôde visita, fotos, filmagem e nem nada. No fim deu tudo certo. A gente aproveitou o isolamento e conseguimos curtir mais o nascimento dela”, contou Tata. Perguntada sobre os desafios na gravidez, a influencer disse que teve um parto muito tranquilo. “Não tenho o que reclamar. Não estou romantizando, mas meu parto foi super rápido. Foi cinco horas de trabalho de parto, muito tranquilo e não tive nenhuma complicação”, confessou.

Um dos youtubers com mais tempo de estrada, Júlio Cocielo disse se sentir velho nas gravações agora. “No Youtube eu virei o velho que joga videogame porque eu fico reclamando e tá virando natural porque eu to ficando velho. Não é velho de idade, é que se você vira pai já se sente velho”, desabafou. Questionado sobre como escolhe seus conteúdos, Cocielo contou que já não se preocupa com a repercussão. “Já fiz muito conteúdo pensando ‘isso vai bombar’, ‘isso tem que bombar’, mas as vezes não bombava e eu ficava chateado. Agora faço o que me deixa confortável, vídeos de sinuca, por exemplo, e é o que tem levado o meu canal nesse ano”, disse. Os influencers ainda responderam algumas perguntas no “teste de afinidade”.

Assista na íntegra o ‘De Tudo Um Pouco’ com Júlio Cocielo e Tata Staniecki: