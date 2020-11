Antonio Lavareda é o entrevistado do ‘Direto ao Ponto’ desta segunda-feira

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar nesta segunda-feira, 23, a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no Youtube, e pelo Panflix

Jovem Pan Antonio Lavareda, um dos maiores especialistas em comportamento e marketing político, análise e pesquisa eleitoral



O “Direto ao Ponto“, da Jovem Pan, entrevista nesta segunda-feira, 23, a partir das 21h30, o o sociólogo Antonio Lavareda, um dos maiores especialistas em comportamento e marketing político, análise e pesquisa eleitoral. Lavareda é presidente da MCI Estratégia e está à frente do Conselho do Ipespe – Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas. Autor de 11 livros, também é colunista em uma rádio e apresentador de um programa de televisão na BandNews. Com participação em mais de 90 campanhas políticas não só no Brasil, como na Bolívia e Portugal, o sociólogo vai ao programa para falar sobre o cenário que se formou após as eleições do primeiro turno. A atração será comandada pelo apresentador Augusto Nunes e terá na bancada o jornalista Jorge Serrão, do blog Alerta Total, Branca Nunes, editora da Revista Oeste, José Maria Trindade, jornalista e comentarista político da Jovem Pan, e o cientista político Rubens Figueiredo.

O programa vem mantendo um excelente índice na audiência e debates calorosos durante a exibição. O episódio de estreia bateu recorde de audiência no horário nobre e ultrapassou seu concorrente direto, o “Roda Viva”, da TV Cultura, com mais de 65 mil telespectadores simultâneos no canal Jovem Pan News, no Youtube. O vice presidente da República, Hamilton Mourão, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, o publicitário Nizan Guanaes, o ex-ministro do STF, Carlos Ayres Britto, o governador de São Paulo, João Doria, e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, já passaram pela sabatina semanal da Jovem Pan. O “Direto ao Ponto” vai ao ar todas as segundas-feiras das 21h30 às 23h e é transmitido pelo canal Jovem Pan News, no Youtube, e pelo Panflix.