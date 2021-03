Ao vivo: Luciano Hang é o entrevistado do ‘Direto ao Ponto’ desta segunda-feira

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

Divulgação/Jovem Pan O empresário e dono da Havan começou a empreender com 12 anos



O empresário e dono da Havan, Luciano Hang, será o entrevistado do programa “Direto ao Ponto”, da Jovem Pan, desta segunda-feira, 29, a partir das 21h30, que acontecerá de forma presencial e ao vivo. Nascido em Brusque, interior de Santa Catarina, Hang começou a empreender aos 12 anos, mesma idade em que aprendeu a ler. Aos 21, comprou com dinheiro emprestado uma pequena fábrica de toalhas que estava fechando e foi dono de um bar, até abrir a Havan em 1986, aos 24 anos. Hang foi considerado pela revista Forbes Brasil em 2020 um dos 10 maiores bilionários, com um patrimônio estimado em R$ 18,72 bilhões. No último dia 25, o empresário anunciou, junto com Carlos Wizard, que iria doar 10 milhões de vacinas contra a Covid-19. Ele defendeu a compra de imunizantes por empresas, dizendo que isso ajudará a desafogar o sistema de saúde e aumentará a velocidade da vacinação no país. “O maior programa econômico hoje é vacinação em massa para que as pessoas possam voltar a trabalhar, a consumir, a andar nas ruas”, afirmou. A bancada do apresentador Augusto Nunes terá Luis Artur Nogueira, jornalista e colunista da IstoÉ Dinheiro e do Portal IG, Branca Nunes, editora da Revista Oeste, Eleonora Pascoal, jornalista e correspondente nos Estados Unidos, e Joana Cunha, jornalista do Painel S.A. da Folha de S. Paulo e repórter de Mercado.

Acompanhe ao vivo:

Esta é a 27ª edição do “Direto ao Ponto”. Hang se soma a um time de entrevistados extremamente relevantes. Já passaram pela sabatina semanal da Jovem Pan seis ministros do governo federal — sendo os mais recentes Eduardo Pazuello (Saúde) e Ricardo Salles (Meio Ambiente) —, o vice-presidente Hamilton Mourão, o governador do Estado de São Paulo, João Doria, a deputada estadual Janaína Paschoal, o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, entre outros. Na última segunda-feira, a procuradora da República e ex-coordenadora da força-tarefa da Lava Jato Thaméa Danelon foi sabatinada para falar sobre as decisões do STF, como a determinação do ministro Edson Fachin de anular as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva feitas pela Lava Jato. A atração vai ao ar todas as segundas-feiras, das 21h30 às 23h, e é transmitida pelo canal Jovem Pan News, no Youtube, e pelo Panflix.