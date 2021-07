AO VIVO: Senador Marcos Rogério é o entrevistado do ‘Direto ao Ponto’ desta segunda-feira

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

O “Direto ao Ponto”, da Jovem Pan, desta segunda-feira, 26, será ao vivo e de forma presencial com o senador Marcos Rogério (DEM-RO). Filho de agricultores, o parlamentar atuou com comunicação social por mais de 12 anos, trabalhando como radialista e repórter. Sua carreira política começou em 2009, quando foi eleito vereador em Ji-Paraná. Foi eleito deputado federal duas vezes, em 2011 e 2015 e, em 2018, foi o senador mais votado de Rondônia, com 324.939 votos. Marcos Rogério foi relator do processo de cassação do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB), no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Atualmente, ele integra a CPI da Covid-19 no Senado Federal, que apura supostas irregularidades do governo em relação a pandemia. Em entrevista ao Jornal da Manhã, Rogério defendeu que a comissão investigasse também compras de equipamentos superfaturadas e desvios de verbas nos Estados e municípios, além de criticar a “seletividade investigativa” de colegas da comissão. “Duvido que saia alguma coisa consistente e séria dessa CPI, que está marcada pela parcialidade, seletividade e direcionamento político contra governo do presidente Bolsonaro”, afirmou.

Acompanhe ao vivo:

O senador será sabatinado pelo apresentador Augusto Nunes e pela sua bancada, que terá o apresentador de “Os Pingos nos Is”, da Jovem Pan, Vitor Brown, o repórter da Revista Oeste Fabio Matos, a jornalista e apresentadora do “Tá Explicado” da Jovem Pan, Lívia Zanolini, e a jornalista e apresentadora da Record TV Salcy Lima. Devido ao jogo da Copa América no dia 5 e a um problema de saúde do apresentador Augusto Nunes, está edição será inédita após duas semanas. Marcos Rogério se junta a diversos convidados importantes, como o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Também vieram à sabatina semanal o ex-ministro do STF, Carlos Ayres Britto, o empresário Nizan Guanaes, o filósofo Luiz Felipe Pondé, a prefeita de Bauru, Suéllen Rosim, entre outros. A última edição inédita entrevistou o advogado e ex-ministro da Infraestrutura no governo Fernando Collor, João Santana, que falou sobre privatizações e a situação atual do governo brasileiro. De acordo com ele, uma das pautas de mudanças no Brasil mais importantes é a reforma administrativa, mas ela só virará realidade se a população se conscientizar de sua importância. “Não há outra maneira de fazer sem a sociedade pressionar e olhar isso com interesse. Se deixarmos a solução na mão do Congresso, ele vai ceder às corporações que estão em Brasília”, disse.