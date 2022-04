‘Direto ao Ponto’ entrevista Dirceu Frederico Sobrinho, empresário do setor de mineração

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

Evelson de Freitas/Estadão Conteúdo - 04/02/2013 Dirceu Frederico Sobrinho falará sobre mineração legal e ilegal no "Direto ao Ponto"



O programa “Direto ao Ponto”, da Jovem Pan, recebe nesta segunda-feira, 4, o empresário do setor de mineração Dirceu Frederico Sobrinho. Figura proeminente na cadeia produtiva do ouro em Tapajós, Dirceu é dono da empresa D’Gold DTVM, fundada em 1997, e presidente da Associação Nacional do Ouro (Anoro). Em entrevista ao vivo e presencial, ele falará, entre outros temas, sobre os caminhos do ouro no Brasil e os garimpos legais e ilegais. O programa, apresentado por Augusto Nunes, terá na bancada Jorge Serrão, comentarista do 3 em 1, colunista do site da Jovem Pan e editor do blog Alerta Total, Cristyan Costa, editor-assistente da revista “Oeste”, Carlo Cauti, editor da revista “Exame” e professor de relações internacionais no IBMEC, e Pedro Canário, repórter de política do site Bloomberg Línea. A atração vai ao ar a partir das 21h30, no YouTube e no Panflix.

O “Direto ao Ponto” é um dos programas mais renomados da Jovem Pan. Já participaram da sabatina semanal figuras ilustres como o ministro da Economia, Paulo Guedes, o pré-candidato à Presidência João Doria (PSDB), o ex-juiz federal Serio Moro — que havia prometido não desistir da Presidência da República — e o pré-candidato ao governo de São Paulo Tarício Gomes de Freitas. No dia 27 de setembro, em edição especial do primeiro aniversário do programa, o entrevistado foi o presidente Jair Bolsonaro (PL). Na última segunda-feira, a edição foi temática sobre os rumos da Justiça no país. Participaram do debate Ives Gandra Martins, Thaméa Danelon e Janaina Paschoal.