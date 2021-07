‘Direto ao Ponto’ não será exibido nesta segunda-feira devido à semifinal da Copa América

Partida será transmitida pelo Grupo Jovem Pan; programa, comandado por Augusto Nunes, vai ao ar às segundas-feiras, a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

Devido à semifinal da Copa América, que será realizada nesta segunda-feira, 5, e transmitida pelo Grupo Jovem Pan, o programa “Direto ao Ponto” retorna com programações inéditas somente a partir do dia 12 de julho. O Brasil enfrenta o Chile nesta sexta-feira, 2, e, se for classificado, jogará a partida da próxima segunda, às 20h. No último programa do “Direto ao Ponto”, foi reprisada uma entrevista com o deputado federal e filho do presidente Eduardo Bolsonaro. Com mais de 30 edições, o programa apresentado por Augusto Nunes já teve a participação de diversos convidados importantes, como o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Também vieram à sabatina semanal o ex-ministro do STF, Carlos Ayres Britto, o empresário Nizan Guanaes, o filósofo Luiz Felipe Pondé, a prefeita de Bauru, Suéllen Rosim, entre outros. A última edição inédita entrevistou o advogado e ex-ministro da Infraestrutura no governo Fernando Collor, João Santana, que falou sobre privatizações e a situação atual do governo brasileiro. De acordo com ele, uma das pautas de mudanças no Brasil mais importantes é a reforma administrativa, mas ela só virará realidade se a população se conscientizar de sua importância. “Não há outra maneira de fazer sem a sociedade pressionar e olhar isso com interesse. Se deixarmos a solução na mão do Congresso, ele vai ceder às corporações que estão em Brasília”, afirmou. O programa, comandado por Augusto Nunes, vai ao ar às segundas-feiras, a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix.