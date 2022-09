Direto ao Ponto promove debate sobre pesquisas eleitorais

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

Tiago Hardman/Futura Press/Estadão Conteúdo Primeiro turno da eleição está marcado para o dia 2 de outubro



Na reta final da campanha, o programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan, fará na segunda-feira, 12, um debate sobre pesquisas eleitorais. No dia 2 de outubro, mais de 156 milhões de brasileiros irão às urnas para escolher seus candidatos a deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. No caso das disputas para os governos estaduais e para a Presidência da República, há a possibilidade de realização do segundo turno, marcado para o dia 30 de outubro. O programa começará às 21h30 e terá apresentação de Augusto Nunes. Participarão da bancada o cientista político e escritor Alberto Carlos Almeida, autor de nove obras sobre o assunto, entre elas, a recém lançada “A Mão e a Luva: O que elege um presidente”, Nair Quintanilha, CEO do Instituto Paraná, e Marcelo di Giuseppe, cientista político com ênfase em pesquisa de opinião e diretor do Instituto de Planejamento Estratégico (Ibespe). Esta não será a primeira vez que o Direto ao Ponto não terá um convidado central. A atração já promoveu reflexões sobre direitos das mulheres, o papel do Judiciário, a guerra da Ucrânia e os rumos políticos da América Latina com a ascensão dos partidos de esquerda.