Direto ao Ponto recebe nesta segunda-feira Marcos Troyjo, presidente do Banco dos Brics

O programa “Direto ao Ponto”, da Jovem Pan, recebe nesta segunda-feira, 26, a partir das 21h30, o atual presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (conhecido como Banco dos Brics), Marcos Troyjo. Economista, cientista político e diplomata, o brasileiro exerceu, entre janeiro de 2019 e junho de 2020, o cargo de secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, foi um dos principais atores do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia e fundou o BRICLab, centro de estudos sobre o Brics na Universidade Columbia, nos Estados Unidos. Ele assumiu em julho de 2020 a presidência do Banco dos Brics, cujo principal atributo é financiar projetos de infraestrutura nos países do bloco (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) e outras nações emergentes. O programa será apresentado por Augusto Nunes e terá na bancada Marco Cauti, editor da “Exame”, Branca Nunes, diretora de redação da “Revista Oeste”, Bruno Meyer, apresentador da Jovem Pan News, e Luís Artur Nogueira, economista e jornalista da Jovem Pan News.

O Direto ao Ponto é um dos programas mais renomados da Jovem Pan News. Já foram sabatinados personalidades de diversas áreas, como o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Ribeiro, e o ex-jogador Vampeta, pentacampeão mundial com a seleção brasileira. Após período de férias, a atração retornou no último dia 6 com uma entrevista com o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), agraciado com o indulto presidencial após condenação no STF por atos antidemocráticos e ataques a ministros da Corte. Silveira disse na entrevista que não se arrepende das críticas ao Supremo e foi vítima de “narrativas” criadas por parte da imprensa. A atração vai ao ar todas as segundas-feiras, das 21h30 às 23h.