Direto ao Ponto retoma debate sobre pesquisas eleitorais

O Direto ao Ponto, da Jovem Pan, realiza, na segunda-feira, 10, mais um debate sobre pesquisas eleitorais. Desta vez, para discutir os resultados do primeiro turno das eleições e a discrepância entre o que os institutos divulgaram e o saldo das urnas. No dia 12 de setembro, a 20 dias da primeira etapa da votação, o programa recebeu especialistas para falar sobre as metodologias utilizadas para a realização dos levantamentos, que servem como uma espécie de fotografia do momento de uma campanha eleitoral. No dia 30 de outubro, mais de 156 milhões de brasileiros irão às urnas para escolher o presidente da República e governadores em 12 Estados em que a disputa foi para o segundo turno, como é o caso de São Paulo, por exemplo. O programa apresentado por Augusto Nunes recebe Nair Quintanilha, CEO do Instituto Paraná; Alberto Carlos Almeida, cientista político e escritor, autor de nove obras sobre o assunto, entre elas, a recém lançada “A Mão e a Luva: O que elege um presidente”; e Marcelo di Giuseppe, cientista político com ênfase em pesquisa de opinião e diretor do Instituto de Planejamento Estratégico (IBESPE). Esta não será a primeira vez que o Direto ao Ponto não terá um convidado central. A atração já promoveu reflexões sobre direitos das mulheres, o papel do Judiciário, a guerra da Ucrânia e os rumos políticos da América Latina com a ascensão dos partidos de esquerda.