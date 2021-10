Edição temática do ‘Direto ao Ponto’ discute os desafios da educação

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

DANIEL RESENDE/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Quatro especialistas debaterão os rumos da educação no Brasil no "Direto ao Ponto" desta segunda, 25



O “Direto ao Ponto” promoverá uma edição temática sobre a educação nesta segunda-feira, 25. Quatro especialistas debaterão sobre os desafios e os caminhos da aprendizagem durante e após a pandemia do coronavírus. Participarão do programa Claudia Costin, diretora do Centro de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas (FGV); Stravos Xanthopoylos, professor e gestor, especialista em educação aberta, online e a distância; Ilona Becskeházy, doutora em política educacional pela Universidade de São Paulo (USP); e Ivan Siqueira, professor da Escola de Comunicação e Artes (ECA) da USP e membro do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. Comandado pelo apresentador Augusto Nunes, o programa vai ao ar a partir das 21h30.

Tradicional programa de entrevistas da Jovem Pan, o “Direto ao Ponto” não terá um convidado central pela terceira vez desde que estreou, em setembro de 2020. No último dia 9 de agosto, os jornalistas Allan dos Santos, Guilherme Fiuza, Leda Nagle e Paulo Eneas participaram de um programa temático sobre liberdade de expressão. Em 13 de setembro, dois dias após o vigésimo aniversário do atentado ao World Trade Center, nos Estados Unidos, especialistas falaram sobre o ressurgimento do Talibã. Na última segunda-feira, 18, o entrevistado foi Jorge Seif Júnior, secretário da Pesca do governo Bolsonaro, que reclamou da “perseguição ideológica” sobre seu trabalho. “Quando não se tem estatísticas pesqueiras, tem um slogan antigo que diz ‘potência não é nada sem controle’. Como pode impedir uma atividade produtiva se não tem dados? Infelizmente, essa gestão compartilhada com o meio ambiente acabou impedimento o crescimento do setor. ”