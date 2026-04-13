‘Grande erro do bolsonarismo foi não lançar Tarcísio ao Planalto’, diz Kassab
Em entrevista ao Direito ao Ponto, o presidente do PSD avaliou que o governador de SP era o ‘melhor candidato’ para disputar a presidência
O presidente nacional do Partido Social Democrático (PSD), Gilberto Kassab, declarou nesta segunda-feira (13) que foi “um grande erro do bolsonarismo” ter escolhido não lançar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao Planalto. A declaração foi dada em entrevista ao programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan News.
“Você tinha um bom candidato, que faz um bom governo em São Paulo, com todas as condições de ganhar a eleição”, disse Kassab.
O presidente do PSD afirmou que Tarcísio “não é um bolsonarista”. “É um líder de direita com uma boa aliança com o bolsonarismo”, explicou. Para Kassab, agora, cabe ao ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) “cumprir esse papel”.
