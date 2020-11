Janaina Paschoal é a entrevistada do ‘Direto ao Ponto’ desta segunda-feira

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar nesta segunda-feira, 30, a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no Youtube, e pelo Panflix

Divulgação/Alesp A deputada estadual Janaína Paschoal foi uma das signatárias do pedido de impeachment de Dilma Rousseff



O “Direto ao Ponto“, da Jovem Pan, entrevista nesta segunda-feira, 30, a partir das 21h30, a deputada estadual Janaina Paschoal (PSL). Advogada e professora de direito penal na Universidade de São Paulo (USP), ela se projetou nacionalmente depois de ser co-signatária do pedido de impeachment que culminou com a queda da petista Dilma Rousseff da Presidência da República. Nas eleições de 2018, Janaina, que se define como “liberal-conservadora”, foi uma das maiores apoiadoras da candidatura de Jair Bolsonaro (sem partido), mas críticas pontuais ao presidente, aos filhos dele e a alguns dos principais aliados bolsonaristas a colocaram em rota de colisão com o governo federal. A atração será comandada pelo apresentador Augusto Nunes e terá na bancada Vitor Brown, apresentador do “Pingos nos Is”, Paula Leal, editora do site da Revista Oeste, Conrado Corsalette, editor-chefe do Nexo Jornal, e Roberta Paduan, jornalista especializada em política com passagem pelas revistas “Veja” e “Exame”.