‘Justiça Eleitoral só existe no Brasil; é um cabide de empregos’, diz Roberto Jefferson

Ex-deputado e presidente do PTB participou do programa ‘Direto ao Ponto’ desta segunda-feira, 26, e falou sobre voto impresso, eleições 2022 e alianças do governo Bolsonaro com o Centrão

Reprodução/ Youtube Roberto Jefferson participa do programa Direto ao Ponto



O ex-deputado e presidente do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Roberto Jefferson, foi o convidado desta segunda-feira, 26, do ‘Direto ao Ponto’ e comentou sobre a possibilidade de voto impresso nas eleições de 2022. Aliado do governo de Jair Bolsonaro (sem partido), o político afirma que há fraudes no TSE, mesmo sem apresentar provas. “Justiça Eleitoral só existe no Brasil, é um cabide de empregos. Na última vez que fui lá fiquei escandalizado de ver o prédio. O gabinete do presidente do TSE é maior do que a sede do PTB inteira. É uma coisa de burocrata e vem da Constituinte. O Aécio não denunciou a Dilma em 2014, ele ganhou a eleição, porque o PSDB se beneficiava disso. Eles sempre viveram com a cumplicidade do PT, sempre por fraude, e não podiam acusar um ou outro. Aí veio o Bolsonaro correndo por fora e explode esses pactos velhos e constata claramente a fraude do TSE. Eles não querem admitir isso”, comentou. De acordo com ele, no dia 7 de setembro haverá um grande ato pelo país pedindo o voto impresso.

Sobre a aproximação de Bolsonaro com o Centrão, Roberto Jefferson indicou que essa é uma união necessária para se governar. “Não acho que é traição, se não ele não governa. O Bolsonaro não é refém do Centrão, ele está fazendo uma troca que precisa fazer com o Centrão, se não ele acaba em impeachment”, disse. O ex-deputado ainda completou dizendo que a promessa de Bolsonaro em sua campanha, de não se unir aos partidos de centro, é uma promessa normal porque ‘todo mundo na campanha radicaliza o discurso’. Durante a entrevista, Roberto Jeffferson também fez duras críticas ao STF. “Hoje há uma ditadura do Supremo na Justiça. Não tenho medo deles. Incompetentes, lobistas, corruptos e desonestos. É uma organização criminosa para fazer o crime de abuso de autoridade. Pode me processar, eu já estou respondendo vários processos”, disparou. De acordo com ele, não é necessário fechar o STF, mas ‘trocar’ os membros.

Questionado como será as eleições de 2022, o ex-deputado acredita que não irá mudar o cenário entre Bolsonaro e Lula. “Não surgirá outro nome, nem tem. Será Lula versus Jair Bolsonaro”. Segundo ele, o Centro ficará ao lado do atual presidente. “Quem é cristão, de direita, defensor da família que hoje sofre com uma ação demolidora da agenda global, fica com Bolsonaro. Será uma grande luta que teremos: o bem contra o mal”, explicou. Roberto Jefferson também disse que o presidente pode entrar no PTB para as próximas eleições, mas terá algumas condições.

Confira abaixo a íntegra da entrevista com Roberto Jefferson: