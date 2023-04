Marcel Van Hattem é o entrevistado do Direto ao Ponto desta segunda-feira

Programa é exibido a partir das 21h30 e apresentado por Adalberto Piotto

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados O deputado federal Marcel van Hattem é o convidado do Direto ao Ponto nesta segunda-feira, 24



O Direto ao Ponto, da Jovem Pan News, entrevista nesta segunda-feira, 24, a partir das 21h30, o deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS), 37 anos. O jornalista, cientista politico, ex-vereador de Dois Irmãos (RS) e ex-deputado estadual do Rio Grande do Sul está em seu segundo mandato na Câmara dos Deputados e desponta como uma das principais figuras de oposição ao governo do petista Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Quase cinco meses após a sucessão de Jair Bolsonaro (PL), o gaúcho, conhecido por sua postura crítica e combativa, já repudiou as crescentes invasões de terra pelo MST, criticou o novo presidente por falas contra Sergio Moro, tornou-se um dos principais nomes na briga pela abertura de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para apurar os atos de 8 de Janeiro e, recentemente, chegou a pedir o impeachment. “Eu vi as imagens que o GSI negou ao Partido Novo. Lula vai cair, não se sustenta. O ministro do GSI, Gonçalves Dias, deu guarida àqueles que quebraram e depredaram nosso patrimônio”, discursou Van Hattem no plenário da Câmara. O apresentador Adalberto Piotto terá em sua bancada a advogada Daniela Alves, o promotor de Justiça César Dario Mariano da Silva, o apresentador da Jovem Pan News Tiago Pavinato e o jornalista Pedro Duran.

Um dos programas mais prestigiosos da Jovem Pan, o Direto ao Ponto recebeu neste ano personalidades como Gilberto Kassab, Tarcísio de Freitas, Michel Temer e Rodrigo Maia. A participação de Van Hattem reforça o compromisso da emissora em promover debates construtivos e informar a população com qualidade, responsabilidade e, principalmente, independência. Na última segunda-feira, 17, o convidado foi Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo, que falou princialmente sobre a onda de violência na Cracolândia. “Em 2016, tínhamos 4.000 dependentes, hoje temos 1.000. Tivemos avanços, mas agora estamos em um momento mais delicado. Uma pesquisa da Unifesp aponta que 57,4% estão lá há mais de cinco anos, e 39% estão há mais de dez anos. Temos um desafio maior, porque estão há muito tempo sob os efeitos do crack. E agora tem a nova droga, o K9. A prefeitura, junto com o governo, está fazendo ações fortes e contundentes”, assegurou Nunes. O Direto ao Ponto vai ao ar todas as segundas-feiras, das 21h30 às 23h. É exibido na TV Jovem Pan News, no YouTube e pelo Panflix.