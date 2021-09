Presidente Jair Bolsonaro é o entrevistado da edição especial de um ano do ‘Direto ao Ponto’ desta segunda-feira

O “Direto ao Ponto” com Augusto Nunes é um programa de entrevistas, que se aprofunda nos debates de temas relevantes da atualidade, e recebe, toda semana, jornalistas independentes para participar da bancada. Em um ano de existência, diversas personalidades, entre políticos, filósofos, médicos e outros especialistas já passaram pela prestigiada sabatina semanal da Jovem Pan, incluindo o vice-presidente Hamilton Mourão, que participou do programa de estreia, no dia 28 de setembro de 2020, cuja bancada foi formada pelos jornalistas Guilherme Fiuza, Leda Nagle, Roberto Cabrini e Thaís Oyama. Na sua história, o “Direto ao Ponto” já soma mais de 44,5 milhões de visualizações em seu canal no YouTube. Entre as mais assistidas, estão as entrevista com o senador Jorge Kajuru, com 4,4 milhões, e com o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, com 3,5 milhões. “O ‘Direto ao Ponto’ se diferencia porque é um programa onde o entrevistado pode falar o que pensa sem ser julgado ou punido”, afirma Paula Azzar, diretora da atração.