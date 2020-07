Exclusivo: ‘Jorge Jesus já deu a palavra que vem a Benfica’, revela jornalista de Portugal

Laercio Roma, que trabalha na imprensa portuguesa há mais de uma década, revelou que conversou com um amigo do treinador que lhe informou que o comandante do Flamengo já “deu a palavra” ao clube português de que irá voltar

Thiago Ribeiro/AGIF/Estadão Conteúdo Jorge Jesus tem mais títulos do que derrotas como treinador do Flamengo



A confirmação do retorno de Jorge Jesus ao Benfica é, realmente, apenas uma questão de tempo. Em participação no Esporte em Discussão desta sexta-feira, 17, no Grupo Jovem Pan, o jornalista brasileiro Laercio Roma, que trabalha em Portugal há mais de uma década, revelou que conversou com um amigo do treinador que lhe informou que o comandante do Flamengo já “deu a palavra” ao clube português de que irá voltar. Segundo Roma, Jesus já acertou salários, plano de trabalho e até pediu contratações ao presidente do Benfica. O dirigente, em contrapartida, garantiu ao profissional de 65 anos que montará um time capaz de disputar o título da Liga dos Campeões da Europa, grande sonho do treinador.

“Eu tenho um grande amigo, jornalista veterano, que tem uma relação muito afinada com o Jorge Jesus. A informação que eu recebi é de que o Jorge Jesus já acertou salários, plano de trabalho e já pediu algumas contratações ao Benfica. O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, prometeu a ele que montaria uma equipe capaz de disputar o título da Champions, ou de chegar muito mais longe do que tem chegado nos últimos anos. E o Jorge Jesus tem o sonho de chegar a uma final de Champions. Ele já chegou duas vezes à final da Liga Europa e foi vice em ambas”, afirmou Laercio Roma.

O único fator que tem impedido o anúncio oficial se refere a uma vontade do treinador. Jesus, segundo o jornalista, quer sair do futebol brasileiro “pela porta da frente” e, por isso, pediu para que o Benfica negocie diretamente com o Flamengo, sem a sua “ajuda”. Este detalhe tem “atrasado” o desfecho das tratativas. “O Jorge Jesus já disse que vem, já deu a palavra que vem. A única coisa que está pegando é o seguinte: o Jorge Jesus quer sair do Brasil pela porta de frente. E o que ele considera ser a porta da frente? ‘Olha, Benfica, você vai lá na porta do Flamengo, diz que quer me contratar, acerta tudo com eles, paga a multa rescisória, e eu saio de lá absolutamente tranquilo. Mas vocês têm de negociar a minha saída com o Flamengo’”, explicou Laercio.

“Na verdade, o que ele quer é sair bem não só do Flamengo, mas do futebol brasileiro. Pelo trabalho que fez no Brasil, ganhando os títulos que ganhou e em tão pouco tempo, ele sabe que tem um mercado aberto e que, amanhã, um outro grande clube do País pode chegar e chamá-lo de volta. Agora, se ele sair mal, pode não voltar, seria um mercado que se fecharia. E ele não quer isso. Resumindo: o Jorge Jesus já tem tudo acertado com o Benfica. Só depende basicamente de o Benfica fazer um acerto político com o Flamengo”, finalizou.

Confira, no vídeo abaixo, todas as informações reveladas por Laercio Roma: