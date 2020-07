Jorge Jesus fecha com Benfica e deseja levar Bruno Henrique e Gerson, diz jornal

De acordo com o periódico português, o Mister ganhará mais de R$ 24 milhões por temporada para voltar aos “Encarnados”

Jorge Jesus pode deixar o Flamengo para voltar ao Benfica



Os rumores sobre o possível retorno de Jorge Jesus ao Benfica estão aumentando. Depois do Sport TV, de Portugal, cravar que o treinador está voltando aos “Encarnados”, foi a vez do “Record” afirmar que o Mister entrou em acordo com o clube português. Em matéria publicada nesta sexta-feira (17), o jornal revela que o técnico aceitou a proposta na noite de ontem e colocou algumas condições para regressar à sua terra natal, como as contratações de atletas do Rubro-Negro carioca para a próxima temporada europeia.

Segundo o periódico, Jorge Jesus aceitou uma oferta superior a de 4 milhões de euros (R$ 24,5 milhões) por ano do Benfica, além de um contrato de longa duração (não especificado pela reportagem). Nas “Águias”, o técnico também levará a sua comissão técnica, com João de Deus, Tiago Oliveira, Mário Monteiro, Márcio Sampaio, Gil Henriques e Rodrigo Araújo.

Além disso, Jorge Jesus também teria exigido que o Benfica contratasse dois jogadores do Flamengo: o atacante Bruno Henrique e o meio-campista Gerson. Segundo o jornal, eles são considerados essenciais pelo Mister e trariam mais peso ao time lusitano na próxima temporada.

Ao mesmo tempo, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, nega que o comandante do time carioca irá deixar a equipe nos próximos dias. Logo após a conquista do Estadual sobre o Fluminense, na última quarta-feira, o mandatário disse que Jesus irá se reapresentar no Ninho do Urubu na próxima segunda-feira.

Desde a metade do ano passado no Brasil, Jorge Jesus conquistou quase todos os campeonato que disputou. Sob o comando do Mister, o Fla faturou o Brasileirão, a Libertadores, a Recopa Sul-Americana, a Supercopa do Brasil e o Carioca. O grupo só deixou de conquistar a Copa do Brasil neste período.