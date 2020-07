‘Se Jorge Jesus sair, o Flamengo vai entrar em parafuso’, dispara Flavio Prado

O comentarista do Grupo Jovem Pan foi um tanto quanto enfático ao projetar o “estrago” que a volta do português ao Benfica provocaria no time rubro-negro

Montagem sobre fotos/Jovem Pan/Reprodução/Diego Maranhão/Estadão Conteúdo O comentarista Flavio Prado disse que o Flamengo perderia muito com a saída de Jorge Jesus



A possibilidade de Jorge Jesus sair do Flamengo e voltar ao Benfica após a final do Campeonato Carioca tem deixado a torcida rubro-negra um tanto quanto apreensiva. Será que a equipe carioca continuaria tão dominante mesmo sem o treinador português? Em participação no Esporte em Discussão, o comentarista Flavio Prado, do Grupo Jovem Pan, foi enfático. Para ele, o Flamengo “entrará em parafuso” caso Jesus não permaneça para o restante da temporada. Segundo Flavio, não há um substituto à altura do comandante europeu no futebol brasileiro. “Se o Flamengo perder o Jorge Jesus, essa força toda vai diminuir muito, mas muito mesmo! O Flamengo, com esse elenco todo, essa badalação, perderia, no mínimo, 30% de sua força! Porque não terá reposição”, afirmou.

“E mais: em Portugal, o que se fala é que o Jorge Jesus está condicionando a ida dele ao Benfica a levar pelo menos dois jogadores do Flamengo, que seriam Bruno Henrique e Gerson. Se o Jorge Jesus sair e levar esses dois, o Flamengo vai entrar em parafuso! Não tem substituto! Eu não vejo nenhum técnico brasileiro capaz de fazer o que o Jorge Jesus faz. Talvez o Sampaoli fosse uma solução. Eu não acho que ele tenha tanta ética assim que não poderia largar o Atlético-MG, mas mesmo esse processo teria uma relativa demora. Mesmo que o Flamengo vá buscar um treinador estrangeiro, esse cara teria que chegar e ter a mesma adaptação. Só que tem um problema: o Jorge Jesus, quando chegou, demorou um pouquinho para se ajustar, teve uns problemas com o Emelec e contra o Bahia, queriam derrubá-lo, mas aí ele se acertou. Vai ficar a imagem de que ele chegou e acertou rápido, e o novo técnico não teria tempo para esse reacerto. Então, é bom o Flamengo segurar o Jorge Jesus. Se não segurar, vai entrar em um parafuso tremendo. Para mim, 70% do sucesso do Flamengo se deve ao Jorge Jesus, acrescentou Flavio Prado.

A possibilidade de Jorge Jesus deixar o Flamengo para voltar ao Benfica começou a ser levantada há algumas semanas. Após a demissão do treinador Bruno Lage, no mês passado, o comandante rubro-negro, que já esteve à frente da equipe de Lisboa entre 2009 e 2015, passou a ser apontado como o favorito para ocupar o cargo. De acordo com a imprensa portuguesa, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, disponibilizou um orçamento de mais de 100 milhões de euros (R$ 603 milhões) apenas para a montagem do elenco para 2020/21. A intenção é convencer o atual campeão da América a retornar ao país-natal e ser competitivo na Champions League. Jesus renovou com o Flamengo até o meio de 2021, é verdade, mas teria ficado balançado com a oportunidade de voltar a comandar um clube tradicional da Europa. Veículos lusitanos informam que o Benfica aguarda uma resposta do treinador até sexta-feira, 17.

Veja o comentário completo de Flavio Prado no vídeo abaixo: