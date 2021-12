Exclusivo: Mauro Cezar revela bastidores na negociação do Flamengo com Jorge Jesus

O jornalista da Jovem Pan também falou sobre as novidades do Rubro-Negro, que busca um novo técnico para substituir Renato Gaúcho

Montagem sobre fotos/Reprodução/EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES/Flamengo Mauro Cezar Pereira deu detalhes sobre as negociações do Flamengo com Jorge Jesus



A procura de um treinador após a saída de Renato Gaúcho, o Flamengo chegou a monitorar a situação de Jorge Jesus, português que fez história no Rubro-Negro e que comanda o Benfica. De acordo com o jornalista Mauro Cezar Pereira, no entanto, o “Mister” não deu nenhum sinal de que gostaria de retornar ao Brasil. Durante o programa “Esporte em Discussão”, do Grupo Jovem Pan, o comentarista revelou que existe até um plano da diretoria flamenguista para fazer a torcida “esquecer” do técnico, que conquistou cinco títulos em sua passagem pela Gávea, sendo a Libertadores e o Brasileirão (ambos em 2019) os mais importantes.

“Os dirigentes vão para Portugal, possivelmente, antes do Natal. Eles não foram ainda porque não querem dar uma viagem perdida, o que eu até acho certo. Existem alguns técnicos que estão na mira do clube, mas o Jorge Jesus está completamente fora de cogitação. Uma fonte me disse, inclusive, que a diretoria do Flamengo, quando for anunciar um novo técnico, irá deixar bem claro que o Jorge Jesus não quis voltar. Ele não deu sinal quanto a isso! Repito: ele não quis voltar. Ele está super queimado no Benfica. Eu conversei com uma fonte do clube português, que me disse que ele não tem ambiente. É questão de tempo para ele sair, já que a torcida não gosta dele e o trabalho dele não é bom”, disse Mauro Cezar Pereira, nesta terça-feira, 14.

“Pessoas do Flamengo acreditam que, se ele quisesse vir, os dirigentes do Benfica nem colocariam obstáculos. Existe uma multa de cerca de 2 milhões de euros, que o Benfica não quer pagar. O clube não tinha grana, mas contratou vários jogadores, inclusive o Cebolinha. Se ele ficar até o fim da temporada, será um grande feito”, completou o jornalista da JP, que falou sobre o interesse do Rubro-Negro em outros dois treinadores portugueses. “Existe a possibilidade do Vitor Pereira, que não está bem no Fenerbahçe, mas tem contrato ainda. E a situação é a mesma do Carlos Carvalhal, do Braga. Ou seja, entre o Natal e o Ano Novo, as coisas devem ficar mais claras. Agora, eu acho que isso tem de ser feito com calma”, acrescentou Mauro, que não acredita na contratação de um profissional da América do Sul.