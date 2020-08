Flavio Prado alerta Flamengo: ‘Se o Atlético-MG começar a abrir, vai ser difícil tirar’

“E é bom lembrar que já teve um confronto entre eles, não é que você tem a coisa muito sob controle”, argumentou o comentarista do Grupo Jovem Pan

Durante participação no Esporte em Discussão desta sexta-feira, 14, no Grupo Jovem Pan, o comentarista Flavio Prado fez um alerta ao Flamengo. Apesar de o Campeonato Brasileiro ter começado há menos de uma semana, o jornalista destacou que a equipe rubro-negra perdeu as duas partidas que disputou até o momento na competição e que, por outro lado, o Atlético-MG, apontado como o principal rival carioca na briga pelo título, já somou seis pontos. Segundo Flavio, se os atuais campeões não se recuperarem rapidamente, a taça pode começar a pender para o lado mineiro.

“Pelo que a gente está vendo, o Sampaoli não vai deixar o campeonato aberto por muito tempo, não”, afirmou o comentarista, ao ouvir de Vampeta que, por ter tropeçado nas duas primeiras rodadas, o Flamengo estava deixando a competição aberta para os rivais sonharem. “O Guardiola fala muito isso, que você perde ou ganha uma liga nas oito primeiras rodadas. Se o Atlético-MG começar a abrir, vai ser difícil tirar. Se o Flamengo perder para o Coritiba lá no Couto Pereira, e o Atlético-MG ganhar do Ceará em casa, vão ser nove pontos abertos em três rodadas. Mesmo faltando 35 jogos, não é mole tirar. E é bom lembrar que já teve um confronto entre eles. Só resta um confronto direto, e em Minas Gerais. Não é que você tem a coisa muito sob controle. Já vai começar a depender dos outros agora”, acrescentou.

Flavio Prado foi lembrado de que, por serem extremamente ofensivos, os times comandados por Jorge Sampaoli costumam sofrer tropeços surpreendentes ao longo de campeonatos por pontos corridos, mas contra-argumentou. “Entre prós e contras… O time do Santos no ano passado ser vice-campeão brasileiro é um negócio para você fazer um estudo em Harvard! Como é que pode uma coisa dessas? O time do Santos era horroroso, todo bagunçado. Então eu ainda escolheria o Sampaoli para comandar a minha equipe”, avisou.

