Cenário cai durante coletiva do Flamengo, e dirigente brinca: ‘Fase está braba mesmo, hein?’

Por causa da gafe, a entrevista teve de ser interrompida por cerca de cinco minutos; assista abaixo

Reprodução Momento em que o banner que exibe os patrocinadores do Flamengo caiu durante a entrevista coletiva de Marcos Braz



Uma cena curiosa chamou a atenção durante a entrevista coletiva virtual do vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, nesta sexta-feira, 14. Enquanto começava a saciar a dúvida dos torcedores rubro-negros sobre a saída ou não de Rafinha para o futebol europeu, o dirigente foi surpreendido com a queda do banner que exibia os patrocinadores do clube. Por causa desse fato, por sinal, a coletiva teve de ser interrompida por cerca de cinco minutos até que o cenário fosse novamente montado. “A fase está braba mesmo, hein”, brincou Marcos Braz, referindo-se ao mau momento vivido pelo atual campeão brasileiro e da Libertadores.

Em um intervalo de um mês, o Flamengo perdeu Jorge Jesus para o Benfica, foi derrotado nas duas primeiras rodadas da Série A – amargando até um 3 a 0 para o frágil Atlético-GO, fora de casa, no último meio de semana – e confirmou nesta sexta a saída de Rafinha. O lateral-direito vai se transferir ao Olympiacos, da Grécia, onde, especula-se, receberá um salário anual de 3 milhões de euros (R$ 19 milhões). O comentarista Vampeta, do Grupo Jovem Pan, disse “ter certeza” de que há um racha no elenco que agora é comandado pelo espanhol Domènec Torrent. Já Flavio Prado alertou o time rubro-negro para a força do Atlético-MG de Jorge Sampaoli, que já abriu seis pontos de vantagem sobre a equipe da Gávea no Campeonato Brasileiro.

Confira, abaixo, a queda do banner durante a coletiva de Marcos Braz: